新华社北京5月7日电 题：欢迎一切有利于和平的努力

新华社记者乔继红

联合国安理会当地时间6日通过涉乌克兰局势的主席声明，对维护乌克兰和平与安全“深表关切”，对以和平方式解决乌克兰危机表示支持。这是俄乌冲突发生以来安理会一致通过的首份关于乌克兰局势的主席声明，有利于推动以和平方式解决乌克兰危机。

目前，俄乌冲突仍在持续，双方为推动和平解决危机的谈判陷入停滞。俄乌冲突扩大化、长期化前景令人担忧。乌克兰危机牵动欧洲乃至世界安全形势，对全球的负面溢出效应不断显现。随着紧张局势延宕，国际社会期盼和平的共同心声愈发强烈。安理会主席声明的出台再次有力传递这样的讯息：推动对话谈判是维护和平稳定的负责任做法，和平解决冲突是维护全球根本长远利益的正确之道。

当前，解决乌克兰危机急需的是降温灭火、劝和促谈，而不是煽风点火、火上浇油。以美国为首的北约国家不断加码制裁和输送武器，只会加剧局势紧张、激化矛盾。美国逼迫各国在乌克兰问题上选边站队，只会制造非友即敌的“寒蝉效应”，为和平解决危机增添阻力。利用危机的延宕损人利己、为自身谋求地缘政治利益，是不负责任、极端自私的可耻行径，与国际社会共同利益背道而驰，注定不得人心。

解决乌克兰危机必须遵循联合国宪章和国际法原则。正如安理会主席声明所指出的那样，根据联合国宪章，联合国所有会员国都承担着以和平方式解决国际争端的义务。联合国成立70多年来，一直作为最具普遍性、代表性和权威性的政府间国际组织，为国际社会集体应对各种威胁和挑战提供了有效平台。国际局势越是复杂严峻，越是凸显联合国的宝贵价值，越要坚定维护联合国的权威和地位。

中国始终支持和欢迎一切有利于和平的努力。乌克兰危机爆发以来，中国一直本着为地区和世界和平负责任态度，坚持维护联合国宪章的宗旨和原则，坚持安全不可分割的原则，秉持公道正义，努力劝和促谈，积极参与人道援助。从呼吁“为和平创造空间，为政治解决留有余地”“克服困难谈下去，谈出结果、谈出和平”，到提出中方对乌克兰问题的五点立场和缓解人道主义危机的六点倡议，再到提出化解乌克兰危机的“四个应该”，中国为化解危机、寻求和平做出了不懈努力。

人类是不可分割的安全共同体。世界各国应该团结起来，以相互尊重为基本遵循，以安全不可分割为重要原则，以构建安全共同体为长远目标，走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路。安理会主席声明为和平解决乌克兰危机注入动力，期待国际社会与乌克兰危机相关各方一道继续努力，以此为契机，推动危机尽快得到和平解决。

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