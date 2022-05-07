新华社哈瓦那5月6日电（记者林朝晖）一起剧烈爆炸6日严重冲击古巴首都哈瓦那一座地标性酒店。古巴国家主席府发布消息说，爆炸已造成至少22人死亡，另有64人受伤，初步调查显示爆炸原因是酒店外一辆液化气罐车发生泄漏。

受到冲击的萨拉托加酒店位于哈瓦那老城区国会大厦附近，爆炸发生在11时左右，酒店外墙损毁严重。古巴国家主席府当晚发布消息说，救援工作仍在进行中，死亡人数可能进一步上升。酒店周边交通已得到疏导。

新华社记者在现场看到，酒店外墙损毁严重，一片狼藉。酒店外停放的车辆面目全非，四周布满瓦砾，周边建筑物也受到波及。消防人员正在对酒店一侧街道上一辆液化气罐车残骸进行冷却处理。事发后，大量消防和救援人员赶到现场，酒店附近一所小学的师生被疏散。

古巴公共卫生部高级官员胡利奥·格拉在当晚举行的新闻发布会上说，目前伤者在哈瓦那市8家医疗机构接受治疗，其中包括两家儿科医院。哈瓦那省省长雷纳尔多·加西亚在发布会上说，爆炸发生后，大量民众踊跃献血。

古巴国家主席迪亚斯-卡内尔和政府主要成员在事发后前往事故现场视察，并到医院慰问受伤民众。

萨拉托加酒店是哈瓦那一家历史悠久的五星级酒店，新冠疫情暴发前经常接待到访古巴的外国贵宾。酒店拥有96间客房，此前已歇业两年。爆炸发生时，酒店正在为本月10日恢复营业作准备，店内人员绝大部分为酒店员工。

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