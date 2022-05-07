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马达加斯加官员：感谢中国政府为非洲农业发展所作贡献

2022年05月07日13:12 | 来源：新华网
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新华社塔那那利佛5月6日电（记者凌馨）马达加斯加农业、畜牧业和渔业部秘书长拉哈里诺梅纳6日说，中国是全球杂交水稻研究领域的先驱者，感谢中国政府为马方杂交水稻育种以及非洲农业发展所作的贡献。

当天在位于首都塔那那利佛附近马希奇镇的中国国家杂交水稻工程技术研究中心非洲分中心，拉哈里诺梅纳在参观水稻示范田时接受新华社记者采访说，在中国政府的支持下，马达加斯加杂交水稻研发工作开展顺利。马达加斯加有望在该分中心的帮助下，研发出产量更高、抗病性更强的杂交水稻品种。

拉哈里诺梅纳指出，相较于传统水稻，杂交水稻的平均产量更高，但杂交水稻种植初期投入成本较大，也成为制约其在马达加斯加，尤其是在小型农户中广泛推广的主要因素。未来如何通过政府扶持及与私营部门展开合作等方式扩大杂交水稻种植面积，最终实现本国粮食自给自足，是马达加斯加面临的重要课题。

中国国家杂交水稻工程技术研究中心非洲分中心由中国国家杂交水稻工程技术研究中心，马达加斯加农业、畜牧业和渔业部以及袁氏马达加斯加农业发展有限公司共同牵头设立，于2019年5月正式揭牌。

非洲分中心主任助理李艳萍说，该中心的主要目标是基于非洲各种水稻的栽培现状和当地特殊的生态条件，一方面选育出适合当地需求的“高产、优质、多抗”的杂交水稻品种，研究适合当地需求的高产杂交水稻栽培技术；另一方面“授人以渔”，通过培训当地水稻种植农户，让他们掌握先进的水稻栽培技术，并最终帮助非洲国家提高本土水稻产量，帮助实现本国粮食生产自给自足。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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