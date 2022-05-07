人民网首尔5月7日电 （记者马菲）由中国驻济州总领事馆和韩国国际电动汽车博览会组织委员会共同主办的“庆祝建交30周年中韩电动汽车合作论坛”5日在韩国济州道举行。中韩两国电动汽车领域有关企业和专家学者以线上线下方式出席。

中国驻韩国大使邢海明在致辞中表示，近年来，以电动汽车为代表的新能源汽车产业快速发展，不仅为汽车产业可持续发展带来新动能，更为各国减少碳排放、实现碳中和、共同应对全球气候变化带来机遇。中韩日等亚洲国家高度重视新能源汽车产业发展，优势互补，一直保持着良好合作。希望各位企业界和学界人士通过本届论坛，充分沟通交流，深入挖掘中韩两国和本地区国家绿色合作潜力，探寻协同发展之路，为全球电动汽车产业发展贡献两国力量，共筑绿色世界。

中日韩合作秘书处秘书长欧渤芊表示，在国际社会携手迈向碳中和的大背景下，全球电动汽车市场竞争日趋激烈，中日韩加强合作的必要性不断上升。三国合作有助于稳定全球市场，引领行业发展方向。希望中韩两国以建交30周年为契机，加强电动汽车产业发展合作，提高三国乃至东亚地区的电动汽车产业竞争力。

中国驻济州总领事王鲁新表示，今年是中韩建交30周年，两国关系更加成熟，也面临深化发展的新机遇。中国政府高度重视绿色低碳发展，近年来已出台60多项新能源汽车产业发展支持政策和举措，取得了积极成效，今后将坚持扩大高水平对外开放。中方愿同韩方共同努力，进一步推动两国在新能源汽车领域的互利合作。

韩国国际电动汽车博览会顾问姜太善表示，中韩两国建交以来，各领域交流合作成果丰硕。新能源电动汽车取代传统燃油车是世界各国未来产业发展的必然趋势，也是人类可持续发展的必然要求。当前全球电动车产业不断发展，希望中韩两国在新能源电动车领域携手合作，引领全球电动车产业发展。

与会嘉宾积极评价中韩建交30周年两国关系发展取得的巨大成就，表示两国未来都离不开绿色发展，双方深化电动汽车产业领域合作，既符合两国低碳发展共同目标，又能拓展两国经济共同利益。与会嘉宾表示，此次论坛对促进中韩两国在该领域交流合作具有重要意义，希望双方加强沟通交流，进一步深化务实合作，共同实现绿色发展。

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