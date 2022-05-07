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专访：中国今后数年都将保持全球最大新能源车市场——访宝马集团首席财务官彼得

2022年05月07日13:09 | 来源：新华网
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新华社柏林5月7日电 专访：中国今后数年都将保持全球最大新能源车市场——访宝马集团首席财务官彼得

新华社记者朱晟

“中国已成为电动汽车的全球领导者，数字化的关键驱动力。”德国宝马集团首席财务官、负责中国事务的董事尼古拉斯·彼得日前接受新华社记者专访时表示，在今后数年内，中国都将是全球最大新能源车市场，也是宝马面向电动化、数字化和可持续发展转型过程中的最佳选择与最优伙伴。

现阶段，宝马集团正在加速推进电动化。彼得表示，2022年，宝马计划将纯电动汽车全球销量在2021年基础上翻一番。这一计划的实现，离不开中国新能源车市场。

2021年，中国新能源车销量同比增长约1.6倍。看好这一态势，彼得将2025年宝马在中国市场总销量中的纯电动汽车比例定在25%。

彼得告诉记者，宝马“以中国为家”，加速电动化转型。今年第一季度，宝马在中国市场纯电动车销量是去年同期的三倍。5月5日，专为中国市场量身打造的全新宝马i3于沈阳生产基地里达工厂正式下线。同时，宝马也在不断扩大在中国市场的电动汽车产品组合。目前，宝马向中国客户提供五款纯电动车型，到2023年将达到约13款。

普华永道会计师事务所德国公司日前发布的研究报告显示，今年第一季度，全球纯电动车销量同比增长107%，“主要归因于中国市场”。在这个季度中，中国市场售出纯电动车占全球电动车销量的三分之二。报告还显示，德国汽车制造商在中国市场纯电动车领域成绩显著，德国车企在中国纯电动车市场份额增至4%，比去年同期翻了一番。

彼得表示，从长远来看，中国仍将是世界上最大的汽车市场。他说，中国政府促进消费的政策措施，“对整个市场非常重要”。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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