新华社北京5月7日电 乌克兰副总理伊琳娜·韦列修克6日说，为撤离马里乌波尔亚速钢铁厂内剩余平民，由联合国主导的新一轮行动当天正在推进。

外界估计亚速钢铁厂内目前仍有大约200名平民。韦列修克接受法新社电话采访时说，新一轮撤离行动“已经开始”，聚焦于撤出厂内剩余平民。联合国方面说，一支车队拟于当地时间6日晚些时候抵达马里乌波尔，协助从亚速钢铁厂撤离人员。法新社报道，这是联合国和红十字国际委员会联合在马里乌波尔开展的第三次撤离行动。

3月25日，人们走过马里乌波尔一栋受损的居民楼。新华社发（维克托摄）

乌克兰总统办公室主任安德里·叶尔马克6日在即时通信软件“电报”上说，从马里乌波尔和亚速钢铁厂疏散人员的“复杂行动已经进入另一阶段”，“我们已经成功带出将近500名平民”。

马里乌波尔被视为战略重镇，亚速海最大港口坐落于此。俄罗斯方面4日宣布，俄武装力量将于莫斯科时间5日、6日、7日的8时至18时开通人道主义走廊，供平民从亚速钢铁厂撤离。在此期间，俄罗斯和顿涅茨克武装力量将单方面停止所有作战行动，保障平民撤离。不过，乌方指责俄方没有遵守停火，俄方予以否认。

俄方先前说，亚速钢铁厂里的武装人员必须“放下武器”。俄总统弗拉基米尔·普京5日与以色列总理纳夫塔利·贝内特通话时说，乌方需要下令亚速钢铁厂内的武装人员“放下他们的武器”。

3月24日，携带行李的人们候车准备撤离马里乌波尔。新华社发（维克托摄）

亚速钢铁厂人员撤离行动推进的同时，西方仍在继续向乌克兰提供武器与情报。德国国防部长克里斯蒂娜·兰布雷希特6日宣布，德方将向乌方提供7门德制自行榴弹炮。

兰布雷希特告诉媒体记者，上述重型武器来自德国联邦国防军库存，几周内将尽快完成维护并交付乌方。同时，首批大约20名乌克兰军人下周将在德国城市伊达尔－奥伯施泰因接受相关培训。

路透社报道，以美国为首的北大西洋公约组织成员国迄今向乌克兰提供的大多数重型武器是北约东欧成员国库存的苏联制武器，但美国及其部分盟友已经开始向乌克兰提供西方制造的火炮。

俄方指责美国等西方国家不断向乌克兰输送武器，认定以美国为首的北约实际在利用“代理人”与俄罗斯开战。俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫5日说，美国和北约向乌克兰提供情报和武器无法阻止俄罗斯“达成既定目标”。（郑昊宁）

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