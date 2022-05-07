人民网阿布贾5月6日电 （记者姜宣） 近日，驻加纳大使卢坤在加纳通讯社、加纳广播公司、《商务金融时报》、《商业24》、加纳新闻网、共和国在线网、首页网等加纳主流媒体发表题为《积极落实全球安全倡议，迈向持久和平和普遍安全》的署名文章，宣介习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上提出的全球安全倡议。全文如下：

驻加纳大使卢坤在加主流媒体发表署名文章截图。驻加纳使馆供图

对世界来说，今年又是一个充满挑战的年头。当前，世界既不太平也不安宁，新冠疫情仍未彻底战胜，乌克兰危机又接踵而来，地区安全热点此起彼伏，欧洲安全问题再次牵动全球目光，本来就充满不确定性的国际局势变得更加复杂动荡。单边主义、霸权主义、强权政治威胁上升，和平赤字、安全赤字、信任赤字、治理赤字有增无减，人类社会面临的安全挑战问题单似乎越来越长，越来越棘手。这种状况不应再继续下去了，因为这与历史前进的方向背道而驰，同人类的安危福祉背道而驰。在这样一个重要时刻，各国需要的是团结而非分裂，是对话而非对抗。

在这样的时代背景下，习近平主席从全人类前途命运出发，提出了全球安全倡议。这是中方提供的又一国际公共产品，是人类命运共同体理念在安全领域的生动实践。全球安全倡议倡导“六个坚持”，即坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，共同维护世界和平和安全；坚持尊重各国主权、领土完整，不干涉别国内政，尊重各国人民自主选择的发展道路和社会制度；坚持遵守联合国宪章宗旨和原则，摒弃冷战思维，反对单边主义，不搞集团政治和阵营对抗；坚持重视各国合理安全关切，秉持安全不可分割原则，构建均衡、有效、可持续的安全架构，反对把本国安全建立在他国不安全的基础之上；坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端，支持一切有利于和平解决危机的努力，不能搞双重标准，反对滥用单边制裁和“长臂管辖”；坚持统筹维护传统领域和非传统领域安全，共同应对地区争端和恐怖主义、气候变化、网络安全、生物安全等全球性问题。

这一重大倡议的提出，回应了国际社会维护世界和平、防止冲突战争的迫切需要，顺应了世界各国坚持多边主义、维护国际团结的共同追求，响应了各国人民共克时艰、携手开创疫后美好世界的普遍愿望。共同，就是要尊重和保障每一个国家安全。综合，就是要统筹维护传统领域和非传统领域安全。合作，就是要通过对话合作，促进各国和本地区安全。可持续，就是要发展和安全并重以实现持久安全。安全应该是普遍、平等和包容的，不能一个国家安全而其他国家不安全，一部分国家安全而另一部分国家不安全，更不能牺牲别国安全谋求自身所谓绝对安全。安全问题的内涵和外延都在进一步拓展，西非和世界上许多区域的恐怖主义、跨国犯罪、环境安全、网络安全、能源资源安全、重大自然灾害等带来的挑战明显上升，传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织。没有任何国家能独善其身，各国必须同舟共济，携手应对，才能化危为机。

“治国常富，而乱国常贫。”安全与和平是一切发展的前提和基础。人类历史一再证明，没有和平，发展就是无源之水；没有安全，繁荣就是无本之木。冷战思维只会破坏全球和平框架，霸权主义和强权政治只会危害世界和平，集团对抗只会加剧21世纪安全挑战。

在乌克兰问题上，中国始终本着客观公正态度，根据事情本身的是非曲直，独立自主地作出判断，表明主张。冰冻三尺非一日之寒。乌克兰局势发展到今天，原因错综复杂。解决复杂问题需要的是冷静和理性，而不是火上浇油、激化矛盾。要化解当前危机，必须坚持联合国宪章宗旨和原则，尊重和保障各国的主权和领土完整；必须坚持安全不可分割原则，照顾当事方的合理安全关切；必须坚持通过对话谈判，以和平方式解决争端；必须着眼地区长治久安，构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。

全球安全倡议秉持真正的多边主义，面向全球开放，欢迎各国共同参与。中国不仅是这一重大倡议的提出者，更是落实倡议的行动派。我们愿通过联合国平台以及多双边渠道，同各方就该倡议深入交流，相互启发，凝聚全球合力，推进倡议落地，为推动政治解决各种国际和地区热点问题、维护世界和平与安宁贡献智慧和力量。

4月19日，王毅国务委员兼外长和加纳外长博奇韦通电话，就两国加强配合，一起维护国际公平正义，共同反对霸权主义和强权政治，携手捍卫两国和发展中国家整体利益达成共识。作为负责任大国，中国将继续高举多边主义旗帜，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者和热点问题的斡旋者，同加纳等所有爱好和平的国家一道，加强团结合作，携手应对挑战，持续推动构建人类命运共同体，努力为世界开辟光明和美好的未来。

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