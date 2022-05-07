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中国第八批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营高标准通过第二季度装备核查

2022年05月07日09:10 | 来源：人民网-国际频道
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召开部署会。维和步兵营供图。
召开部署会。维和步兵营供图。

人民网喀土穆5月7日电 （记者苏航）当地时间5月6日，联和国驻南苏丹特派团对我第八批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营进行第二季度装备核查。

此次装备核查，联南苏团派出10人组成核查组，采取听取汇报、现地检查、实装操作等方式，对中国营200余台装备、38类7000多件物资器材以及70余类联合国资产进行检查评估。

上午10时，核查组区分通信、弹药、卫生、营房、装备等小组，对维和步兵营主要装备、自我维持装备和各类设施器材进行全面核查。联合国核查人员所到之处，装备器材性能良好、外观整洁、秩序井然，维和官兵熟练操作、对答如流。经过约4个小时的评估，中国营所有装备均符合联合国规定标准，以100%达标的成绩一次性通过核查。

“今天的核查，你们准备的非常充分。我看到了中国营指挥官对这项工作的重视程度。在此，我对中国营全体官兵表示祝贺！你们顺利地通过了此次核查。”联南苏团装备核查部门负责人法雷斯·谢拉称赞道。

该营保障组组长薛喜介绍道：“为应对任务区复杂环境挑战，我们常态落实装备维护保养制度，着力提升装备维护水平，以优质高校地装备保障，确保各项维和任务顺利展开。”

检查通信设备。维和步兵营供图。
检查通信设备。维和步兵营供图。
(责编：燕勐、常红)

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