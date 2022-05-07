人民网伊斯兰堡5月6日电 （记者程是颉）5月6日，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫在总理府与华为技术有限公司代表会见交流，表示将着力推动巴基斯坦信息技术产业发展。

夏巴兹·谢里夫说，在信息技术产业方面，巴基斯坦有具备国际竞争力的技术人才和教育培养体系，发展潜力巨大。目前，巴基斯坦每年在软件服务等产业方面出口额是15亿美元，未来仍有很大成长空间。

夏巴兹·谢里夫表示，华为深耕巴基斯坦市场，在建设信息技术基础设施方面作出了重要贡献，培养了一批本地高技术人才，为巴基斯坦带来了发展的新机遇。巴基斯坦政府将加大力度吸引华为和其它高技术公司持续在巴投资发展。巴政府期待与华为加强合作，加快创新技术渗透，真正惠及普通巴基斯坦民众。

华为高级副总裁、中东地区部总裁易翔表示，华为高度重视巴基斯坦市场的投资和发展，愿与巴政府继续加强合作。在华为云、智慧园区、人才生态以及服务中心扩容等方面华为将加强投入。通过ICT学院建设，华为将持续为巴基斯坦年轻人提供更好的展示机会和发展平台，推动巴基斯坦信息技术产业可持续发展。

中国驻巴基斯坦使馆临时代办庞春雪参加了会见交流。

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