原标题：外交部副部长乐玉成：全球安全倡议为消弭和平赤字提供了治本之策

新华社北京5月6日电 外交部副部长乐玉成6日在“求和平、促发展：全球20国智库在线对话会”发表演讲时表示，这几年世界很不太平，疫情延宕，欧洲又起战火，“新冷战”逆风劲吹，霸权强权主义横行，和平与发展的时代主题面临前所未有的严峻挑战。作为负责任的大国，中国一直在为世界和平而奔走，为国际安全而尽力，为人类前途命运而探求。

8年前，习近平主席在亚信上海峰会上提出的树立共同、综合、合作、可持续的安全观，在实践中不断被证明是正确之道，行之有效。不久前，习近平主席又在博鳌亚洲论坛郑重提出全球安全倡议。其精髓要义是，以新安全观为理念指引，以相互尊重为基本遵循，以安全不可分割为重要原则，以构建安全共同体为长远目标，走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路。这一重大倡议是对联合国宪章精神的传承和弘扬，为消弭和平赤字提供了治本之策，为应对国际安全挑战贡献了中国方案。实践证明，中国是世界和平的捍卫者，是国际安全的正能量。中国的发展是世界和平力量的上升、稳定力量的增长。

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