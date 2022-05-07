新华社北京5月6日电（记者成欣）中非经济社会理事会圆桌会议6日以视频方式举行。来自多个国家经社理事会的主席、副主席或代表围绕“中非合作应对气候变化、不断增强可持续发展能力”主题，分享工作经验体会，描绘未来中非绿色合作前景。

与会代表一致认为，中非从来都是命运共同体，双方加强团结合作的决心永不会动摇。绿色低碳转型和应对气候变化是构建人类命运共同体的应有之义。面对全球气候变化及其负面影响，各国唯有团结一致、同舟共济才能有效应对。相信通过积极加强应对气候变化南南合作，不断深化多边框架下的协调与合作，中非将为构建公平合理、合作共赢的全球环境治理体系作出重要贡献。

中国经济社会理事会副主席李伟表示，在习近平生态文明思想指引下，中国贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，将应对气候变化摆在国家治理更加突出的位置，不断提高碳排放强度削减幅度，不断强化自主贡献目标，以最大努力提高应对气候变化力度，推动经济社会发展全面绿色转型。

非洲经社理事会联盟主席、摩洛哥经济社会环境理事会主席沙米表示，非方高度重视非中合作。中国在清洁能源领域拥有多项专利，可以帮助非洲国家制定适合其国情的解决方案。非方希望借鉴中国成功经验，进一步巩固和丰富非中在气候变化领域的伙伴关系。

非盟驻华代表奥斯曼说，以《联合国气候变化框架公约》为中心的多边谈判确定了诸如2050年实现全球碳中和等共同目标，对非洲而言，关键问题包括为支持其实施应对气候变化战略赋能和捍卫非洲各国根据不同国情确定自己发展道路的权利。《联合国气候变化框架公约》关于公平和区别对待的指导原则应该得到尊重。

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