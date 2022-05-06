新华社北京5月6日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰总统办公室主任叶尔马克6日说，乌克兰已从马里乌波尔撤出约500人。同一天，俄外交部信息与出版司副司长扎伊采夫在新闻发布会上表示，俄罗斯与乌克兰的谈判陷入停滞。

——叶尔马克6日在社交媒体上说，在联合国方面的协调下，乌方已从马里乌波尔市及其邻近地区，其中包括亚速钢铁厂，撤出约500人。

——据塔斯社报道，扎伊采夫在6日举行的新闻发布会上表示，俄罗斯与乌克兰的谈判陷入停滞。他说，声称要尽早结束冲突的北约国家“正在尽一切努力阻止冲突结束”，其对乌克兰的武器供应正在增加，仅美国就供应了价值约38亿美元的军用产品。同时，英国、法国、加拿大、波兰和波罗的海国家都在积极进行武器援助。此外，扎伊采夫重申，俄罗斯不会在乌克兰使用核武器，因为这不符合俄方特别军事行动的任务目标。

——匈牙利总理欧尔班6日在接受当地电台每周例行采访时说，欧盟委员会计划对俄罗斯实施的石油禁运可被视为对匈牙利经济的一颗“核弹”。匈牙利能源系统转型需要数年时间和投入数万亿福林，才能取代俄罗斯石油。他指出，欧盟委员会主席冯德莱恩正在挑战来之不易的欧洲团结。欧尔班表示，实施制裁不是好的解决方案，匈牙利必须在对该国最重要的领域保有否决权。他强调，他愿意支持欧盟前五轮制裁措施，但能源禁运将是一条红线。

——据立陶宛能源部消息，5日，连接立陶宛和波兰的天然气管道GIPL正式开通。管道总长508公里，其中立陶宛境内165公里，波兰境内343公里。立陶宛能源部4月2日宣布该国将不再从俄罗斯进口天然气，立陶宛成为欧洲首个切断俄罗斯能源供应的国家。（参与记者：李铭、李东旭、黄河、陈浩、薛东梅）

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