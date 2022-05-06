新华社罗马5月6日电（记者贺飞）联合国粮食及农业组织6日发布报告显示，随着植物油和谷物价格下滑，4月粮农组织食品价格指数小幅回落。此前，由于俄乌冲突冲击全球粮食市场，这一指数3月曾创新高。

数据显示，4月粮农组织食品价格指数为158.5点，环比下跌0.8%，同比上升29.8%。该指数每月发布一次，用来衡量全球贸易中最活跃的食品类商品国际价格变化。

报告指出，4月粮农组织植物油价格指数环比下跌5.7%，原因是需求调整压低了棕榈油、葵花籽油和大豆油的价格。

当月，谷物价格指数环比下跌0.4%，玉米价格环比下降3%，小麦价格环比上涨0.2%，大米价格环比上涨2.3%。

4月，肉类、乳制品及食糖价格指数分别环比上涨2.2%、0.9%和3.3%。其中，肉类价格指数创历史新高，主要原因是禽肉、猪肉和牛肉价格上涨。

粮农组织首席经济学家马克西莫·托雷罗表示，对低收入缺粮国家来说，食品价格指数小幅下降是好消息，但全球食品价格水平仍接近近期高点，反映出市场持续紧张，对全球最弱势群体的粮食安全构成挑战。

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