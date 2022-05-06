人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

粮农组织：4月全球食品价格小幅回落

2022年05月06日21:32 | 来源：新华网
小字号

新华社罗马5月6日电（记者贺飞）联合国粮食及农业组织6日发布报告显示，随着植物油和谷物价格下滑，4月粮农组织食品价格指数小幅回落。此前，由于俄乌冲突冲击全球粮食市场，这一指数3月曾创新高。

数据显示，4月粮农组织食品价格指数为158.5点，环比下跌0.8%，同比上升29.8%。该指数每月发布一次，用来衡量全球贸易中最活跃的食品类商品国际价格变化。

报告指出，4月粮农组织植物油价格指数环比下跌5.7%，原因是需求调整压低了棕榈油、葵花籽油和大豆油的价格。

当月，谷物价格指数环比下跌0.4%，玉米价格环比下降3%，小麦价格环比上涨0.2%，大米价格环比上涨2.3%。

4月，肉类、乳制品及食糖价格指数分别环比上涨2.2%、0.9%和3.3%。其中，肉类价格指数创历史新高，主要原因是禽肉、猪肉和牛肉价格上涨。

粮农组织首席经济学家马克西莫·托雷罗表示，对低收入缺粮国家来说，食品价格指数小幅下降是好消息，但全球食品价格水平仍接近近期高点，反映出市场持续紧张，对全球最弱势群体的粮食安全构成挑战。

(责编：杨光宇、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部