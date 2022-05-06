新华社北京5月6日电（国际观察）北约若北扩 后果多严重

新华社记者

芬兰总统办公室5日证实，总统尼尼斯托将在12日前后公布他个人在芬兰是否加入北约问题上的立场。而瑞典执政党社民党秘书长鲍丁表示，该党可能于15日就瑞典是否申请加入北约作出最终决定。

分析人士认为，北约在冷战后一再东扩，把俄罗斯一步步逼向墙角，不仅没有让欧洲更安全，反而埋下冲突的种子。北约若北扩，将芬兰与瑞典这两个原本中立、长期奉行军事不结盟政策的北欧国家纳入其军事同盟体系，无疑将加剧与俄罗斯的对立，导致波罗的海地区乃至整个欧洲安全形势进一步恶化。

北约或再扩容

芬兰与俄罗斯接壤的边境线有1300多公里。按照程序，芬兰若要申请加入北约，须由内阁首先提案，国会讨论通过后送交总统签署。因此，在芬兰是否加入北约的问题上，尼尼斯托扮演着重要角色。目前，芬兰媒体普遍推测，尼尼斯托会赞成加入北约。

瑞典政界眼下也在讨论加入北约问题，议会多数议员已表态支持，仅有左翼党和环境党坚持反对。此前持反对意见的第三大党瑞典民主党日前表示，若芬兰申请加入北约，该党将同意瑞典申请加入。

鲍丁4日说，社民党内正在进行的安全政策对话将于12日完成，议会各党派正在联合起草的安全政策分析报告将于13日完成，社民党对该报告做出答复的日期将从原计划的24日提前至15日，届时社民党可能会就瑞典是否申请加入北约作出最终决定。鲍丁还透露，尼尼斯托将于17日访问瑞典。

瑞典电视台评论员克努特松认为，社民党设定的日程与芬兰的决策日程比较接近，这表明瑞典和芬兰在是否加入北约的问题上有协调。瑞典多家媒体预测，瑞典将同芬兰一起在定于6月底举行的北约马德里峰会上递交入约申请。

目前，北约和美国、德国等国均已表态，极力拉拢瑞典和芬兰加入北约。北约秘书长斯托尔滕贝格5日接受瑞典电视台专访时说，若瑞典申请加入，北约将在瑞典入约等待期内向波罗的海地区派遣更多军队。德国总理朔尔茨日前表示，如果瑞典和芬兰决定加入北约，那么两国“可以依赖我们的支持”。瑞典外交大臣林德4日在华盛顿与美国国务卿布林肯会晤后说，美方表示已经做好准备，为瑞典提供入约等待期内的“安全保险”。

不过，也有个别北约成员国表示反对瑞典和芬兰加入北约。克罗地亚总统米拉诺维奇3日说，北约在吸纳这两国前，应首先解决巴尔干地区存在的一些问题。

加剧与俄对立

冷战结束以来，以美国为首的北约曾多次试图拉瑞典和芬兰入伙。两国于1994年加入北约“和平伙伴关系计划”，但同时也与俄罗斯在气候、安全等多个领域保持合作与对话。

分析人士认为，北约在冷战结束后不断东扩，挤压俄战略空间，并通过煽动“颜色革命”等手段离间俄乌关系，引发乌克兰危机，还在俄乌冲突升级前后不断浇油拱火，企图利用乌克兰来削弱乃至拖垮俄罗斯。若芬兰和瑞典加入北约，势必进一步加大俄方不安全感并引发其相应反制措施，欧洲安全局势将进一步恶化。

俄罗斯政治研究所所长马尔科夫在接受新华社记者采访时表示，美国正在积极推进芬兰和瑞典加入北约，这无疑会给全球安全造成非常负面的影响。如果北约进一步扩大，在靠近俄边境地区进行大规模军力部署，将导致政治安全形势剧烈变化，俄方将不得不采取措施保障自身安全。

俄罗斯已多次警告瑞典和芬兰不要加入北约。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃说，加入北约无助于两国加强自身安全，它们将自动处于北约的“前线”。加入北约意味着两国将放弃防务、外交等领域部分主权，同时此举将对北欧的和平与稳定造成负面影响。俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫表示，若瑞典和芬兰加入北约，俄将加强其西部边界防御，届时波罗的海区域无核化地位将无从谈起。俄国防部长绍伊古也表示，如果瑞典和芬兰加入北约，俄将被迫升级北方舰队，为其配备更多先进武器系统。

美国资深国际问题专栏作家鲍尔日前撰文指出，瑞典计划加入北约是在玩火，会导致瑞典比现在更不安全。芬兰赫尔辛基市议会议员瓦尔根认为，芬兰加入北约将是一个轻率和危险的错误，会大幅增加芬兰面临的安全风险。

中国常驻联合国代表张军5日在联合国安理会就乌克兰问题举行的会议上强调，各国安全不可分割，把一国安全建立在他国不安全基础之上，道理上说不过去，现实中也行不通。冷战早已结束，北约理应审时度势作出必要调整。固守过时的安全理念，热衷在欧洲、甚至亚太以及世界范围内挑起阵营对抗、制造紧张局势，这样的做法既损人也不利己。（参与记者：和苗、付一鸣、陈静、李奥、耿鹏宇）

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