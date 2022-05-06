新华社北京5月6日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫6日对媒体表示，波兰可能对乌克兰领土完整构成威胁“是显而易见的事实”。乌克兰总理什梅加尔5日表示，乌俄冲突以来，乌克兰已接收到超过120亿美元的金融和武器援助。

——据塔斯社6日报道，佩斯科夫当天表示，近几个月来，波兰散布了不少敌对言论，波兰可能对乌克兰领土完整构成威胁，“这是显而易见的事实”。俄对外情报局官网前不久曾发表声明说，美国和波兰“正在制订计划”，打算重新建立波兰对乌克兰西部一些地区的“军事和政治控制”。这些地区历史上曾是波兰领土，二战后被划归苏联。声明称，美国和波兰计划的内容包括让波方“维和部队”在没有获得北约授权的情况下进入乌克兰西部。

——什梅加尔5日出席在波兰首都华沙举行的国际捐助者会议期间表示，乌俄冲突以来，乌克兰已接收到超过120亿美元的金融和武器援助，此外欧盟正在考虑将俄罗斯冻结资产移交给乌克兰用于重建。什梅加尔当天在社交媒体发文称，会议共为乌克兰筹集捐款65亿美元。

——据俄总统网站消息，俄总统普京5日与以色列总理贝内特通电话，就乌克兰局势及其他问题进行了讨论。双方重点关注乌人道主义局势，包括马里乌波尔市亚速钢铁厂的平民撤离情况。普京强调，俄军准备一如既往地保障平民安全离开，乌政府应下令亚速钢铁厂内剩余武装人员放下武器。

——德国总理朔尔茨5日同美国总统拜登通电话，双方就俄乌局势及为乌克兰提供支持等展开讨论。据德国政府发布的公告，两国领导人呼吁俄罗斯立即停止军事行动并撤离部队。双方称不会认可任何损害乌克兰领土完整的行为。

——俄罗斯国家杜马主席沃洛金5日在回答媒体关于“俄罗斯是否有可能进行（军事）动员”这一提问时表示，俄罗斯不会进行军事动员。此前，俄总统新闻秘书佩斯科夫曾表示，关于俄罗斯将于5月9日卫国战争胜利日宣布军事总动员的消息“不可信”，“纯属无稽之谈”。

——据乌克兰国际文传电讯社报道，乌国家安全局5日发布声明称，乌俄冲突以来，在乌国家安全局协助下，乌俄双方已进行了9次人员交换活动，乌方共有324名战俘获释。

——法国总统马克龙5日参加国际捐助者会议并通过视频方式宣布，法国对乌克兰的总体援助将从目前的17亿美元增加到20亿美元。据法国新闻资讯台BFMTV报道，法国总统府爱丽舍宫表示，新增加的援助不涉及军事物资。马克龙还表示，法国已经向乌克兰运送了800吨人道主义和医疗物资。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫6日通报，俄军防空部队又击落了乌克兰武装力量的一架苏-25战机和一架米格-29战机，拦截了4枚“圆点-U”战术导弹，并在哈尔科夫州、赫尔松州以及顿涅茨克和卢甘斯克等地击落了13架乌军无人机。科纳申科夫表示，自特别军事行动以来，俄军共摧毁了乌军151架飞机、112架直升机、742架无人机、290套防空导弹系统、2854辆坦克和其他装甲车、329台多管火箭炮、1338门野战火炮和迫击炮和2683辆特种军用车辆。

——乌克兰国家通讯社6日援引乌各地军事部门的消息报道，截至6日上午，在顿涅茨克地区，激烈的战斗仍沿整个前线进行；在卢甘斯克地区，俄军持续发动猛烈进攻，试图攻占北顿涅茨克市；赫尔松地区局势依然严峻，爆炸和炮击一直不断。另据乌通社6日报道，从马里乌波尔市亚速钢铁厂撤离平民的行动当日继续进行。（参与记者：李超、华迪、李东旭、李铭、唐霁、邢建桥、黄河）

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