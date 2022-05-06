新华社开普敦5月5日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：在非洲南部即将入冬之际，南非共和国（下称南非）的新冠疫情近期呈反弹之势，导致非洲地区新增新冠确诊病例显著增多。南非的数个邻国和非洲中部、东部一些国家的疫情势头或防控形势不容乐观。

据世界卫生组织非洲区域办事处发布的最新一期疫情周报，在截至5月1日的一周，非洲地区新增新冠确诊病例37741例，比此前一周增加20%，其中32852例来自南非；同时新增新冠死亡病例由前一周的298例降至94例，其中60例来自南非，这是该地区死亡病例数据连续第五周下降。

周报说，非洲南部的呼吸道感染病例通常在冬季增多。近期在南非环境监测人员提供的部分地区污水样本中，新冠病毒检测结果为阳性的样本增加，为评估南非疫情变化提供了预警信息。报告认为，由于近段时间以来南非减少针对新冠疫情的公共卫生措施，民众在遵守防疫规定方面有所松懈，该国新冠疫情进一步扩散的风险很高。

非洲疾病预防控制中心副主任奥格韦尔5日对媒体说，4月份在非洲各地中，南部和中部地区的新增新冠确诊病例增长最快。他说，非洲仍需加强公共卫生系统，加速处理新冠疫情，从而减少新冠死亡率。

据南非国家传染病研究所5日发布的数据，该国当天新增新冠确诊病例9757例，其中32.9%的病例来自南非前几波疫情的“震中”豪滕省。当日南非的新冠病毒检测阳性率为25.9%，高于前一日的22.6%。

南非于今年4月结束新冠疫情“国家灾难状态”，目前正酝酿修订相关卫生法规，为防控新冠提供依据。南非卫生部4日宣布，在完成上述法规修订前，继续实施诸如在室内和使用公交工具时强制戴口罩等防疫措施。

莫桑比克卫生部长蒂亚戈日前对媒体表示，鉴于应对前几波疫情经验，周边国家近期新增新冠确诊病例数升高，可能引发莫桑比克出现第五波新冠疫情。他警告说，如果民众放松警惕，不再采取预防措施，莫桑比克的新冠确诊病例有可能呈递增之势。

为防境外输入病例，莫桑比克3日决定在一些主要边境口岸加强防疫检查，查验入境人员的新冠病毒检测结果，设法确保入境者遵守防疫规定，加强监察医院等诊疗机构，排查、管理可能出现的呼吸道疾病患者。蒂亚戈说，由于莫桑比克成功实施大规模疫苗接种运动，近92%的目标人群完成接种，预计该国新增新冠病例将以轻症或无症状为主。

南非的另一邻国纳米比亚近期新增新冠确诊病例也呈上升之势，但重症和死亡病例大大减少。纳米比亚卫生部数据显示，截至3日，该国累计新冠确诊病例161175例，死亡4025例。纳米比亚卫生部长尚古拉强调本国民众需做好日常防护。

非洲中部国家刚果（金）国家生物医学研究所所长穆延贝4日说，新冠病毒仍在该国传播，可能出现第五波疫情。

东非国家坦桑尼亚总统哈桑3日说，新冠疫情仍在威胁人类，民众不应放松防疫。坦桑尼亚有超过395万人接种了新冠疫苗，仅相当于目标接种人数的13%，推广接种速度有所下降。坦桑尼亚政府计划尽快重启动员，推动大规模接种。（执笔记者：吕天然；参与记者：聂祖国、陈诚、汪平、史彧、谢昊）

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