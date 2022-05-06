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以总理办公室说普京就俄外长言论道歉

2022年05月06日19:10 | 来源：新华网
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新华社耶路撒冷5月6日电（记者王卓伦 尚昊）以色列总理贝内特5日同俄罗斯总统普京通电话。以总理办公室发表声明说，贝内特接受普京就俄外长拉夫罗夫涉及犹太人言论的道歉，并感谢普京澄清了对犹太人及大屠杀的态度。

4月27日至28日，以色列举行一系列犹太人大屠杀纪念活动。拉夫罗夫5月1日接受媒体采访时说，“希特勒也有犹太人血统”，“最狂热的反犹分子往往是犹太人”。这些言论在以色列引发强烈愤慨，当地媒体称或影响以色列对俄乌局势的谨慎立场。

5月2日，以方召见俄罗斯驻以大使，以外交部长拉皮德称拉夫罗夫的言论“不可原谅”，是“可怕的历史错误”。位于耶路撒冷的亚德瓦希姆大屠杀纪念馆同日发表声明，称拉夫罗夫的言论“荒谬、妄想、危险，应该受到谴责”。

另据俄罗斯总统网站消息，普京5日与贝内特通电话，就乌克兰局势及其他问题进行了讨论，双方重点关注人道主义局势。双方强调，5月9日，即俄罗斯卫国战争胜利日，对俄罗斯和以色列人民具有特殊意义。俄总统网站消息未提及普京就拉夫罗夫言论道歉一事。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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