新华社瑞士圣加伦5月5日电（记者陈俊侠 玛蒂娜·福斯）全球疫苗免疫联盟主席、欧盟委员会前主席若泽·曼努埃尔·巴罗佐5日表示，在新冠疫情暴发两年多以后，现在仍有可能会出现新的更具传播性、更危险的新冠病毒变异毒株，必须要谨慎应对新冠大流行。

巴罗佐在瑞士圣加仑接受新华社记者采访时说，虽然隧道尽头终见光明，但新的新冠变异毒株和大流行的风险仍挥之不去。一些地方新冠确诊病例在激增，同时迄今的现实是平均每4个月就会出现一个新的变异毒株。

巴罗佐表示，因为以上原因，全球疫苗免疫联盟正与合作伙伴一道，努力帮助提高全球面对大流行的韧性，以便能更成功地应对下一次大流行。“当前（新冠疫苗）供应限制正在缓解，但一些国家在疫苗分配方面仍面临重重困难，我们现在必须把重点放在实际交付上，走完最后一英里。”

“现实情况是，在世界上发达国家和欠发达国家之间仍然存在巨大的不平等鸿沟。我们在（疫苗实际交付）这一领域仍有一些工作要做。”他说。

据美国约翰斯·霍普金斯大学5日数据，全世界共接种了超过113亿剂新冠疫苗，而全球新冠确诊病例已超5.16亿例，死亡病例超624万例。

全球疫苗免疫联盟网站显示，自2000年成立以来，全球疫苗免疫联盟已帮助超过8.88亿名儿童进行免疫接种，避免了1500多万例死亡，帮助73个低收入国家将儿童死亡率减半。联盟还通过支持卫生系统及资助埃博拉、霍乱、脑膜炎和黄热病疫苗的全球储备，在改善全球卫生安全方面发挥了关键作用。

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