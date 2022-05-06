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两名中国维和警察获联合国维和勋章

2022年05月06日17:25 | 来源：新华网
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新华社尼科西亚5月5日电（记者郭明芳）联合国秘书长特别代表、联合国驻塞浦路斯维和部队（联塞部队）负责人斯图尔特5日在塞首都尼科西亚的缓冲区向包括2名中国维和警察在内的20名维和警察授予联合国维和勋章。

斯图尔特在授勋仪式上赞扬联塞部队维和警察以勤奋、团结和人道主义成功履行了使命，并表示他们的工作对维护塞浦路斯和平与稳定至关重要。

联塞部队维和警察负责人莎图·科伊武在现场接受新华社采访时，赞扬联塞部队中国维和警察的专业素养、对工作的投入以及团队精神。“维和需要团队协作，中国警官不仅做好他们的日常工作，还向同事提供强有力的支持，我感到非常满意。”

获得勋章的中国维和警察申远对新华社记者说，中国维和警察用实际行动为维护世界和平作出了贡献。

另一名获得勋章的中国维和女警察金陶陶说：“祖国和家人给了我勇气和动力，让我在困境中坚守，不断践行中国维和警察的使命。”

联塞部队1964年成立，当时的使命是防止塞浦路斯希腊族和土耳其族之间再度爆发冲突。1974年以后，联塞部队的使命范围有所扩大，目前承担着监督停火、维护缓冲区和进行人道主义救援等职责。

(责编：杨光宇、牛镛)

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