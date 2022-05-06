新华网马来西亚普特拉贾亚5月6日电（记者朱炜 王大玮）中马两国青年4日在马来西亚普特拉贾亚市中马友谊园举行活动，启动中马建交友谊月活动。

图为两国青年和活动嘉宾展示“马中青年一起向未来”七彩手印横幅。

当天，两国青年在一条写有“马中青年一起向未来”的主题横幅上印上了自己的七彩手印，象征两国青年友好团结，共赴未来。

本次活动由马来西亚中国友好协会主办，马中友协副秘书长兼青年交流计划主任黄振隆说，在中马友谊园启动两国建交友谊月活动非常有意义。他说，本场活动之后，马中友协还会在五月开展一系列庆祝活动，迎接5月31日两国建交日的到来。

中国驻马来西亚大使馆新闻及公共外交关系主任唐瑭说，中马建交已近半个世纪，两国友好代代传承。中国驻马大使馆非常支持两国青年交流，希望疫情过后能组织更多马来西亚青年团访问中国，增进了解，让双方友谊薪火世代相传。

中马友谊园修建于2014年，当年恰逢中马建交40周年，马中友好协会推动东莞市政府和普特拉贾亚市有关部门共同修建，取名“知园”，纪念两国深厚情谊。2019年，普特拉贾亚市政府也在东莞市植物园内建立了一座马中友谊园，向两国建交45周年献礼。

马中商务理事会总执行长李泰慷等嘉宾和两国青年学生代表出席活动。

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