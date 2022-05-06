人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中马青年按“七彩手印”共同启动两国建交友谊月活动

2022年05月06日17:12 | 来源：新华网
小字号

新华网马来西亚普特拉贾亚5月6日电（记者朱炜 王大玮）中马两国青年4日在马来西亚普特拉贾亚市中马友谊园举行活动，启动中马建交友谊月活动。

图为两国青年和活动嘉宾展示“马中青年一起向未来”七彩手印横幅。

当天，两国青年在一条写有“马中青年一起向未来”的主题横幅上印上了自己的七彩手印，象征两国青年友好团结，共赴未来。

本次活动由马来西亚中国友好协会主办，马中友协副秘书长兼青年交流计划主任黄振隆说，在中马友谊园启动两国建交友谊月活动非常有意义。他说，本场活动之后，马中友协还会在五月开展一系列庆祝活动，迎接5月31日两国建交日的到来。

中国驻马来西亚大使馆新闻及公共外交关系主任唐瑭说，中马建交已近半个世纪，两国友好代代传承。中国驻马大使馆非常支持两国青年交流，希望疫情过后能组织更多马来西亚青年团访问中国，增进了解，让双方友谊薪火世代相传。

中马友谊园修建于2014年，当年恰逢中马建交40周年，马中友好协会推动东莞市政府和普特拉贾亚市有关部门共同修建，取名“知园”，纪念两国深厚情谊。2019年，普特拉贾亚市政府也在东莞市植物园内建立了一座马中友谊园，向两国建交45周年献礼。

马中商务理事会总执行长李泰慷等嘉宾和两国青年学生代表出席活动。

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部