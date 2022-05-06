新华社开罗5月6日电 专访：美国加快收紧货币政策将加剧新兴市场压力——访埃及萨达特学院经济系主任德苏基

新华社记者姚兵 马尔瓦·叶海亚

埃及萨达特学院经济系主任埃哈卜·德苏基日前在接受新华社记者专访时表示，为应对当前高通胀压力，美联储或在收紧货币政策上更加激进，这将对新兴市场带来冲击。

“过去多年里，世界经济日益全球化，新兴市场对美国经济的依赖不断加深。”德苏基强调，美国货币政策的调整对新兴市场的影响不可小觑。

德苏基说，美联储加息可能导致全球金融环境收紧、新兴市场资本外流和货币贬值。“美国加息对新兴市场而言通常是坏消息，通胀压力也很具破坏性。”

德苏基指出，一些寻求短期回报的投资者将资本在不同国家间转移，以利用不同利率产生的息差获益，美联储加息可能导致这样的“热钱”从埃及流出。与此同时，埃镑也会不断面临贬值压力。

他说，通常而言，在风险上升的情况下，投资者会选择从包括埃及在内的部分新兴市场撤出，转向经济基本面更稳固的市场。考虑到俄乌冲突以及供应链持续不畅等问题，在中短期内，新兴市场可能面临一系列金融和经济挑战。

为应对俄乌冲突和美联储加息影响、缓解埃及资本外流和通胀压力，埃及央行近期出台一系列举措，包括多年来首次加息、允许商业银行自行设定外汇汇率和允许埃镑对美元贬值等。

“虽然埃镑贬值在意料之中，但埃及央行和证券交易所应采取措施，减轻其对民众的影响。”德苏基表示，当前埃及面临前所未有的通胀压力，埃镑实行浮动汇率有利于吸引资本流入以及从国际金融机构获得资金支持。

德苏基说，埃及还应扩大社会保障计划和融资项目，因为美国货币政策导致的热钱外流将对新兴市场国家的本币构成巨大压力，加剧通货膨胀，阻碍经济发展。

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