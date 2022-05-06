新华社北京5月6日电 美国飞机制造商波音公司5日说，计划将总部从伊利诺伊州芝加哥市迁至首都华盛顿附近的弗吉尼亚州阿灵顿县。美国媒体分析，波音将总部迁入“首都圈”，距离联邦政府各部门更近，有助于改善与联邦航空局前些年有所恶化的关系。

波音首席执行官戴维·卡尔霍恩宣布这一消息时说，阿灵顿县作为波音总部所在地“具有战略意义”，“因为这里距离我们的客户和股东更近，还能接触到世界一流的工程和技术人才”。波音还计划在阿灵顿县打造一个研究和技术中心。

据美国媒体观察，波音作为军工巨头，搬迁总部之举意味着拉近与五角大楼的距离，无疑将更方便公司管理层与国防部官员联络。

五角大楼位于阿灵顿县。波音竞争对手洛克希德-马丁公司、通用动力公司和诺思罗普-格鲁曼公司此前已纷纷将总部迁至首都圈。

波音737 MAX8型客机2018年和2019年两起空难导致300多人遇难，波音与联邦航空局为此多次闹“不愉快”。波音希望修改设计方案后尽快让该型客机复飞，但是联邦航空局迟迟不予批准，花了近两年才解除停飞令。波音推出新机型，联邦航空局的审批进程也比以往耗费更多时间。

分析人士由此推测，波音总部搬迁后距离联邦航空局更近，今后双方沟通“更加便捷”。

弗吉尼亚州政府方面对波音总部迁址计划表示欢迎，但是美国国会众议院运输和基础设施委员会主席彼得·德法齐奥嗤之以鼻。

“波音应该将关注重点放在飞机安全上，而不是放在游说联邦监管部门和国会上，”德法齐奥说，“波音的症结不是与政府官员缺乏沟通，而是产品问题不断、管理陷入失败以及董事会（缺乏能力）以致酿成737 MAX空难。”

波音公司1916年创办于美国西北部太平洋沿岸的华盛顿州西雅图，规模越做越大，甚至让西雅图获称“波音之城”。波音在华盛顿州、加利福尼亚州等地均有装配工厂，2001年将总部东迁至芝加哥，如今则希望东迁至首都圈。

波音早在2014年便已进驻阿灵顿县，迄今仍有大片场地尚未启用，将被改造为新总部。据悉，波音总部选址地点距离亚马逊公司在建新总部不远。

常规申报文件显示，截至去年年底，波音在全球范围雇用14.2万人。文件没有说明芝加哥波音总部员工人数。美国航空动力咨询公司分析师理查德·阿布拉菲亚估算，波音在芝加哥仅有“最低数量”员工，因此搬迁总部相对容易。（杨舒怡）

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