新华社洛杉矶5月5日电（记者谭晶晶）美国食品和药物管理局5日发表声明称，鉴于强生新冠疫苗存在接种后出现罕见血栓的风险，决定限制强生疫苗的接种，只允许部分特殊人群接种该疫苗。

美药管局在一份声明中说，在对全美接种强生疫苗后报告的血栓形成并伴有血小板减少症进行分析、评估及调查后，确定接种该疫苗约一至两周后存在出现这种罕见且可能危及生命的血栓的风险，因此决定限制强生疫苗的使用。仅允许18岁及以上人群中无法获得或不适宜接种其他获批使用的新冠疫苗的个人，以及除了强生疫苗不愿接种其他新冠疫苗的个人接种强生新冠疫苗。

美药管局生物制品评价与研究中心主任彼得·马克斯表示，美药管局一直密切关注强生疫苗及接种后发生血栓形成并伴有血小板减少症的情况，根据其安全监控系统的最新信息修订了对强生疫苗的紧急使用授权。他表示，将继续监控强生疫苗及其他新冠疫苗的安全性。

强生新冠疫苗于2021年2月27日获批在美国紧急使用，是一款重组腺病毒载体疫苗，被允许用于18岁及以上人群。去年4月13日，鉴于美国报告因接种强生疫苗出现罕见严重血栓病例，美药管局和美国疾病控制和预防中心建议暂停该疫苗接种。同月23日，这两家机构发表联合声明称，经过全面安全评估，决定解除暂停使用强生新冠疫苗的建议，恢复该疫苗接种。

美药管局数据显示，截至今年3月18日，全美共报告60例接种强生疫苗后出现的血栓形成并伴有血小板减少症，包括9例死亡。美疾控中心数据显示，截至5日，美国已接种强生新冠疫苗约1872万剂。

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