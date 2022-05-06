新华社圣保罗5月5日电（记者罗婧婧 卞卓丹）巴西经济学者认为，美国重新步入加息周期对巴西资本市场、本币汇率和货币政策带来更严峻挑战，其他新兴经济体也将面临更多金融风险。

美国联邦储备委员会4日宣布将联邦基金利率目标区间上调50个基点到0.75%至1%之间，自3月份会议加息25个基点后连续第二次上调利率。同日，巴西央行货币政策委员会决定，将该国基准利率上调1个百分点至12.75%，升至2017年以来最高。

巴西瓦加斯基金会大学国际金融副教授夏华声接受新华社记者专访时表示，美联储步入加息周期对巴西经济影响负面。

他认为，在巴西资本市场，美联储货币紧缩政策将提高企业融资成本。一方面，企业首次公开募股（IPO）数量、新融资项目将减少；另一方面，企业发债难度增加，成本也将飙升。机构投资者可能将在巴西的投资转往美国。

由于巴西实行浮动汇率制度，当地货币雷亚尔对美国货币政策变动敏感度高，是全球受美元波动影响最大的货币之一。因此，美联储加息对雷亚尔贬值的压力不容轻视。

夏华声认为，美联储加息后，大量资本将从巴西流往美国，导致巴西本币贬值，从而加剧国内通胀压力。为应对这一问题，巴西央行的加息幅度可能超出市场预期。

巴西央行自2021年3月开启加息周期，当时的利率仅为2%。在1年多的时间内，巴西央行货币政策委员会通过10次会议共加息10.75个百分点。

但当地媒体指出，尽管基准利率连续上调，巴西的通胀仍然没有下降迹象。在截至3月的过去12个月中，巴西通胀率高于11%，远超2022年通胀目标。

夏华声认为，雷亚尔贬值的影响将波及整个制造业，导致终端商品价格更昂贵，打击中低收入阶层购买力。

巴西全国商品、服务与旅游业贸易联合会公布的数据显示，今年4月，巴西家庭负债率攀升至历史新高；贷款违约率从27.8%增长至28.6%。

夏华声认为，为保持雷亚尔对美元汇率稳定，巴西央行今年下半年将不得不继续加息。“不过，今后加息将是小幅度的，巴西已经是全球利率最高的国家之一，继续加息没有太多政策空间。”夏华声说。

巴西中国问题研究所所长、经济学家罗尼·林斯近日接受新华社记者采访时表示，美联储持续加息将给新兴经济体带来巨大冲击。

林斯指出，当前美国通胀形势与几年前相比有所不同，俄乌冲突带来的大宗商品价格上涨、供应链中断以及新冠疫情影响，导致美国通胀严重恶化。

“美联储加息后，国际资本会快速流向美国，从而帮助美国将本国面临的危机成本和代价转移出去。与此同时，许多新兴经济体的货币可能出现贬值，从而影响世界经济复苏。”他说，如果新兴经济基本面不健康，甚至可能因此出现金融危机。（参与记者：谢照）(完)

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