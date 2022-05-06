新华社海牙5月5日电（记者王湘江）欧洲药品管理局疫苗策略主管马尔科·卡瓦莱里5日说，新冠疫情还远未结束，人们应当为新冠病毒出现新变异毒株以及冬季暴发新一轮疫情做准备。目前欧洲药管局的工作重点是争取使针对奥密克戎等变异毒株的疫苗能在9月前获批，为欧盟计划秋季推出的免疫接种行动做好准备。

卡瓦莱里5日在记者会上说，尽管欧盟范围内新冠疫情已趋于稳定，但当前全球感染病例仍很多。他强调，新冠疫情还远未结束，它将继续影响人们的生活，人们必须保持警惕，并对可能出现的新变异毒株和新一轮疫情的暴发做好准备。

他说，欧盟药管局认为疫苗在应对新冠疫情方面具有核心作用。专家们希望，临床试验可以确认改进过的疫苗与现有获批疫苗相比，可针对奥密克戎等新变异毒株提供更多保护性。在此基础上，9月份之前批准改进过的疫苗，可以使生产厂家随之调整产品生产线，以便为欧盟计划在秋季推出的免疫接种行动做好准备。

他说，在欧洲，接种疫苗挽救了约100万年龄60岁以上人群的生命，但当前欧洲仍有15%的18岁以上人群从未接种过一剂新冠疫苗。他呼吁仍未接种的人群接种新冠疫苗。

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