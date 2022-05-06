新华社华盛顿5月5日电 美国《福布斯》杂志网站5日刊登对中国驻美国大使秦刚的专访报道。秦刚在采访中主要就中美经贸关系及双边经贸协议、企业投资、营商环境等回答了提问。

被问及中美经贸关系时，秦刚表示，中美建交以来几十年间，两国经济高度互补，利益深度融合，经贸关系取得长足发展，惠及两国和世界。当前中美经贸合作面临一些困难和挑战，这些不稳定不确定性主要来自美方。希望美方停止将商业合作政治化、把贸易当作工具，为投资者提供更多稳定性和可预测性。中美经贸合作不应该局限于你买我卖，而应扩展到可持续发展方面，探讨两国如何相互借鉴和帮助，实现绿色低碳转型。中美作为世界前两大经济体需要加强协调合作，在推动世界经济尽快复苏方面发挥领导作用。

谈到中美第一阶段经贸协议时，秦刚强调，中国历来信守承诺。我们言必信，行必果。中方从美国购买了更多商品，在知识产权保护、农产品市场准入、金融服务等方面取得了显著进展，还就对美反制关税实行市场化排除。希望双方本着相互尊重和谅解原则，通过对话谈判找到双方都能接受的解决方案。美国政府是时候重新考虑并尽早取消加征的关税了。

谈及中国在美投资时，秦刚说，过去几十年，很多中国企业在美投资兴业，为美国人民创造了近100万就业，对美国消费者、美国家庭都有利。但近年来，美方不断将经贸问题政治化，滥用、泛化国家安全概念，1000多家中国企业受到制裁或限制。我们敦促美方重拾理性，为中国投资者提供公平、可预期的投资环境，使他们对美国市场保持信心。

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