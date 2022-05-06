新华社北京5月6日电 由于西班牙首相和国防大臣的手机去年遭间谍软件“飞马”攻击，西班牙情报部门主管5日在议会接受质询。

多家媒体报道，西班牙国家情报中心主任帕丝·埃斯特万·洛佩斯当天出席议会一个特别委员会的闭门听证会。

西班牙政府2日证实，首相佩德罗·桑切斯和国防大臣玛加丽塔·罗夫莱斯的手机去年遭间谍软件“飞马”攻击，导致一定数量信息泄露。

然而，国家情报中心先前多次定期检查都没有发现这一问题。西班牙政府发言人伊莎贝尔·罗德里格斯接受媒体采访时承认，“显然出了差错”，政府方面正在改进，以确保这些错误不会再次发生。

“飞马”软件由以色列网络安全企业NSO集团开发，可以秘密植入手机，提取数据、激活摄像头或麦克风，进而暗中监控手机机主。NSO集团声称仅面向政府机构销售这款软件，用于打击犯罪和恐怖活动，获得以色列政府批准。

多家媒体和两家非政府团体去年7月发布的联合调查显示，“飞马”软件2016年至去年6月在全球范围攻击大约5万个电话号码，对象包括国家首脑、高级官员、记者，其中有法国总统埃马纽埃尔·马克龙。（李彦南）

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