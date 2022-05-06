新华社日内瓦5月5日电（记者刘曲）世界卫生组织5日最新估计显示，2020年和2021年新冠疫情直接或间接造成近1500万人死亡，其中大部分发生在东南亚、欧洲和美洲等地区。

据世卫组织估算，2020年1月1日至2021年12月31日期间，与新冠疫情直接或间接相关的全部死亡人数（即“超额死亡”）约为1491万人，实际范围在1330万至1660万之间。

“超额死亡”是指全球实际发生的死亡人数与基于大流行未发生年份估算得到的正常死亡人数之间的差额，包括疫情直接导致的死亡和因大流行对卫生系统和社会影响等导致的间接相关死亡，交通事故和工伤等导致的死亡相对减少，也被计算在内。

世卫组织表示，全球84%的“超额死亡”发生在东南亚、欧洲和美洲地区，约68%的“超额死亡”集中在10个国家。在1491万例死亡中，中等收入国家占81%，而高收入和低收入国家分别占15%和4%。就性别和年龄而言，全球男性死亡人数高于女性，其中男性占比57%，女性43%，老年人死亡人数更高。

世卫组织总干事谭德塞表示：“这些发人深省的数据不仅表明了大流行的影响，还表明所有国家都需要投资于更有韧性的卫生系统，以便在危机期间维持基本卫生服务，包括更强大的卫生信息系统。”

世卫组织负责数据、分析和交付的助理总干事萨米拉·阿斯玛表示，衡量“超额死亡”是了解大流行影响的重要组成部分。由于许多国家对数据系统的投资有限，“超额死亡”的真实程度往往是隐藏的。目前的新估计使用了最好的可用数据，并且是使用健全的方法和完全透明的方式生成的。

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