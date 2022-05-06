新华社北京5月6日电 俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫5日批评美国等西方国家和北大西洋公约组织向乌克兰提供情报和武器，说上述举动无法阻止俄罗斯“达成既定目标”。

佩斯科夫当天回应《纽约时报》一篇报道时说，俄方“早就知道”美国、英国和北约作为一个整体，“持续”向乌克兰提供情报和武器，上述举动不利于俄方“快速”结束军事行动，但“无法阻止（俄方）实现既定目标”。

《纽约时报》5日早些时候援引美方官员的话报道，美方向乌方提供俄方军事动向，协助乌方锁定并打死俄方高级军官。美国白宫和国防部暂时没有回应这一报道。不过，美国官员上月承认，美方向乌方提供“大量具体和及时”情报，涉及俄方计划和动向。

乌克兰武装部队总司令瓦列里·扎卢日内5日再次呼吁向乌克兰提供武器。他当天向美军参谋长联席会议主席马克·米利通报乌方军事进展后点名两个型号的美制多管火箭炮系统，说它们对乌方而言“至关重要”。

俄方指责美国等西方国家不断向乌克兰输送武器，企图延长冲突以重创俄罗斯，以美国为首的北约实际在利用“代理人”与俄罗斯开战。

另外，针对乌方所说俄军已进入马里乌波尔的亚速钢铁厂范围，佩斯科夫5日回应说这一说法不实。他重申，俄总统弗拉基米尔·普京上月已下令取消强攻亚速钢铁厂的计划、改为封锁，普京“没有下达其他指令”，而且人道主义走廊5日已经开始运转。

俄罗斯方面4日宣布，俄武装力量将于莫斯科时间5日、6日、7日的8时至18时开通人道主义走廊，供平民从亚速钢铁厂撤离。在此期间，俄罗斯和顿涅茨克武装力量将单方面停止所有作战行动，保障平民撤离。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基5日早些时候呼吁延长这一停火。（郑昊宁）

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