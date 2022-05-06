■ 张 红

美国的“官方爆料”又在搞事情了——5月2日，美国国务院网站发表声明《中国放大俄罗斯在乌克兰问题上的声音》，称中国官员和媒体传播放大俄罗斯在乌克兰问题上的“宣传、阴谋论和虚假信息”。

自俄乌冲突爆发以来，美国就不断向中国泼脏水。前有白宫国安会高官主动向媒体喂料，散播所谓“中方事先知情论”；后有匿名高官放言“俄方请求中方提供武器装备等援助”；如今又冒出所谓“中方默许纵容说”“中方放大俄声音说”……美方真是造谣无底线！

美国这些官方爆料说得“有鼻子有眼”，但无一不被事实打脸。美国全国广播公司国家安全领域记者肯·迪拉尼安日前就在节目中披露，有美国官员承认，与中国相关的诸多情报，美方并无实据。美国福克斯新闻频道在节目中评论称，美国政府惯于使用虚假信息来操纵美国舆论，俄乌冲突只是其中一例。实际上，正如美国共和党参议员兰德·保罗所说，美国是全球历史上最大的虚假信息散布者。长期以来，美国支配、控制信息流动和信息手段，并将其武器化，这在俄乌冲突中暴露无遗。很多西方民众看到的是对俄乌冲突的片面报道，而这仅仅是美方制造虚假消息的冰山一角。

中国一直是美国虚假信息攻击的目标。从所谓的“种族灭绝”到“武汉病毒”，从“黑客攻击”到“海外军事基地”，美国对中国的抹黑无所不用其极。俄乌冲突期间，美国对中国的攻击更是一刻未停。只是，假的永远真不了，造谣越多越暴露出美国的心虚。

乱象背后有真相。世界看得清清楚楚，美国是俄乌冲突的始作俑者和最大推手：以美国为首的北约打着“和平”旗号四处开展军事行动，破坏世界和平稳定；美国不断拱火，其军火商和油气公司赚得钵满盆满；美国对在乌克兰境内秘密生物实验室问题遮遮掩掩，疑云重重……一边极限施压，企图“削弱”俄罗斯，一边炒作所谓“中国责任论”，企图转移国际视线，美国这种蓄意制造危机、转嫁危机并从危机中渔利的伎俩恶毒又可笑。

尽管美国在拼命“带节奏”，可绝大多数国家仍然主张通过对话谈判解决俄乌冲突，反对滥用单边制裁和“长臂管辖”。中国的立场是明确的、一贯的：要化解当前危机，必须坚持联合国宪章宗旨和原则，尊重和保障各国的主权和领土完整；必须坚持安全不可分割原则，照顾当事方的合理安全关切；必须坚持通过对话谈判，以和平方式解决争端；必须着眼地区长治久安，构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。

推动解决乌克兰危机，当务之急是劝和促谈，而不是拱火浇油。世界需要的是光明磊落、提出建设性主张的负责任大国，绝不是为一己之私而四处挑事捣乱的虚假信息散布者。

（作者为本报评论员）

(责编：贾文婷、刘洁妍)