本报记者 张朋辉

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当前，全球新冠肺炎确诊病例绝对数量依然居高不下，新冠病毒仍在快速传播且不断变异，疫情防控形势面临很大不确定性。世卫组织强调，疫情仍是一个全球性的问题，现在不是从疫情防控中退缩的时候，而是真正加强已经到位的防疫工作的时候。这样才能确保人们的生命安全，并让经济回到正轨。

世界卫生组织5月4日公布的最新数据显示，全球累计新冠肺炎确诊病例达512607587例。世卫组织总干事谭德塞呼吁所有国家继续保持对新冠病毒的监测，“面对致命的病毒，不能熟视无睹”。多国公共卫生专家纷纷指出，疫情尚未结束，仍需保持警惕，有些国家选择“躺平”是对生命的漠视，那些“躺平”的国家付出了惨重代价。

“病毒不会因为各国停止追踪而消失。它仍在传播、仍在变化、仍在剥夺人们的生命”

5月4日，谭德塞在记者会上表示，受奥密克戎亚型毒株的影响，美洲和非洲报告的新冠肺炎确诊病例在增加。世卫组织卫生紧急项目技术负责人范凯尔克霍弗表示，多个国家检测到奥密克戎亚型毒株BA.4和BA.5，研究人员已获得几百个基因测序。世卫组织正在对这两个新亚型毒株进行评估。她再次呼吁各国继续针对新冠病毒的监测和检测，以便世卫组织能够开展相关研究，并提出最佳建议。

世卫组织近日发布的疫情周报显示，奥密克戎毒株是全球流行的主流变异株，目前记录的超过25万个新冠病毒序列中，99.7%是奥密克戎毒株。自2021年11月出现以来，奥密克戎毒株已进化出众多亚型和重组毒株。流行病学专家表示，新冠病毒的变异速度并未减缓，随着变异持续，其传染性可能还会继续增强。

“病毒变种的威胁是非常真实的。目前仍不清楚新冠病毒感染造成的长期影响。要继续保持对新冠病毒的监测。”谭德塞表示，各国新冠病毒检测数量急剧减少，导致近期向该组织报告的确诊和死亡病例数持续下降，世卫组织收到的有关新冠病毒传播和基因测序的信息也越来越少，世卫组织监测疫情走势的能力由此受到影响。“我们对（新冠病毒）传播和进化的模式越来越盲目。病毒不会因为各国停止追踪而消失。它仍在传播、仍在变化、仍在剥夺人们的生命。”谭德塞说。

“要努力实现疫苗接种大面积覆盖，并持续做好疫情监测和临床管理”

自今年3月底以来，全球报告确诊病例和死亡病例持续下降。世卫组织表示，由于一些国家大幅降低检测数量，实际感染水平远超各国向世卫组织报告的数字。

欧盟委员会负责卫生和食品安全事务的委员基里亚基季斯近日在记者会上表示，据估计，截至目前，60%到80%的欧盟人口已感染过新冠病毒。欧盟成员国需要对新的疫情和变异病毒保持高度警惕和准备，“因为新冠肺炎疫情大流行尚未结束”。基里亚基季斯5月4日再次告诫成员国，欧盟各国仍有9000万人未接种疫苗，在应对这场疫情中不能有自满情绪，新一轮疫情暴发的危险始终存在。

世卫组织非洲区域办事处日前表示，受南非疫情影响，先前放缓的非洲地区疫情最近新增确诊和死亡人数再次上升。非洲各国应继续保持警惕。世卫组织非洲区域主任玛奇迪索·穆蒂认为，新冠病毒仍在传播，甚至可能出现更加致命的变异毒株，仍需保留监测措施，同时推进疫苗接种。

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安说，当前阶段不能忽视新冠病毒及其继续变异的潜力，人们都急于从疫情大流行中走出来，但无可否认的事实是“疫情仍在肆虐，我们仍未走出疫情”。范凯尔克霍弗也强调，现在不是从疫情防控中退缩的时候，而是真正加强已经到位的防疫工作的时候。这样才能确保人们的生命安全，并让经济回到正轨。

全球疫苗免疫联盟首席执行官塞斯·伯克利表示，当前世界免疫鸿沟有所缓解，但是各国免疫水平仍然存在巨大差异。全球有59%的人接种了至少两剂新冠疫苗，在低收入国家，这一数字为44%，还有18个国家新冠疫苗接种率低于10%。

泛美卫生组织紧急卫生事件部主任西罗·乌加特日前警告说：“无论从地区还是全球层面来看，我们都尚未达到彻底控制感染病例和死亡病例的地步。要结束这个严峻的阶段，唯一的方法就是要努力实现疫苗接种大面积覆盖，并持续做好疫情监测和临床管理。”

“放弃疫情防控是对生命的漠视，相关国家付出了更加沉重的代价”

公共卫生专家多次警告，人类仍未完全了解新冠病毒，无法预测这种病毒将如何进化。英国政府紧急情况科学咨询小组认为，大流行仍存在相当大不确定性，新冠病毒在全球的较高流行性为病毒变异提供更多机会，人类面临出现新变异毒株的更高风险，“没有理由假设未来出现的所有变异毒株都是温和的”。

然而，一些国家和地区由于找不到控制疫情的理想策略，加上经济下行、抗疫疲劳心态等复杂因素，除加强疫苗接种外，不再强调或干脆不采取其他防控措施，但随即带来的后果是病例数激增、死亡病例数高企。这种做法受到多方质疑和批评。

比利时知名病毒学家马克·范·兰斯特近日在接受本报记者采访时表示：“一些国家从一开始就没有选择最大限度遏制病毒的策略。一些国家尝试过，但是失败了。控制疫情不仅考验政府的社会治理能力，也考验政策制定者的决心。放弃疫情防控是对生命的漠视，相关国家付出了更加沉重的代价。”

在全球确诊人数最多的美国，美国疾控中心疫情曲线图显示，美国单日新增死亡病例数最高纪录出现在今年2月1日，死亡病例达4184例，而这一数据发生在奥密克戎毒株引发的疫情高峰期、超过65%的美国民众完整接种疫苗之后。由于放任病毒传播，美国新冠肺炎死亡病例超过100万例。

英国《自然》杂志子刊《人文与社会科学通信》日前刊文批评瑞典的抗疫策略，认为瑞典采取“自然”群体免疫策略导致更高的死亡率。文章指出，瑞典2020年新冠肺炎死亡率是邻国挪威的10倍，“瑞典要想在未来的大流行中做得更好，就必须重新建立起科学方法”。

今年2月，英国宣布“与新冠病毒共存”计划，在法律意义上解除所有限制措施。之后英国疫情持续恶化，感染水平升至历史最高，给医疗卫生系统带来沉重压力。目前，英国医疗体系处于艰难运转的状态。

专家提醒，放弃防控对老人、有基础疾病者和免疫受损人群等群体造成更大风险。韩国数据显示，在4月第一周的新冠肺炎重症和死亡病例中，60岁以上老人分别占85.7%和94.4%。此外，韩国9岁及以下儿童已有过半感染新冠病毒，部分儿童受到丧失嗅觉等后遗症困扰。

意大利帕多瓦大学病理学教授维奥拉指出，新冠病毒再感染问题也不容忽视。感染德尔塔毒株后，仍有可能再次感染奥密克戎毒株。

对于新冠病毒变异后是否会“毒性持续减弱”，英国帝国理工学院病毒学家温迪·巴克利持否定看法。巴克利认为，除了常见突变外，新冠病毒还会通过重组快速演化。如果一个奥密克戎变异株与另一个新冠变异株发生重组，有可能产生既能免疫逃逸又能导致更严重疾病的毒株。“如果这些新出现的变异株能预示病毒向着温和方向发展，那肯定是好消息，但生物学告诉我们，情况不会永远这样。”巴克利说。

公共卫生专家强调，人类对新冠病毒的认识仍不充分，当前的疫情大流行并未结束，还远不到抗疫松懈之时。

（本报布鲁塞尔5月5日电）

《 人民日报 》（ 2022年05月06日 16 版）

(责编：胡永秋、白宇)