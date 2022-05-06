人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

“继续加大在中国的投资”（见证·中国机遇）

本报记者  俞懿春
2022年05月06日05:57 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　日前，丹麦玩具品牌乐高集团宣布将在重庆开设一家乐高品牌旗舰店，这是继今年2月在四川成都开设品牌旗舰店之后，乐高集团在中国西部地区市场的又一举措。“在见证中国经济发展的同时，我们在中国的业务也迎来长足进步。”乐高集团高级副总裁黄国强日前在接受本报记者采访时说。

　　1983年，首批乐高产品正式销往中国，标志着乐高品牌进入中国市场。从2014年在上海建立中国区总部，到2016年嘉兴工厂竣工投产，乐高不断扩大在中国和亚洲市场的业务。黄国强表示：“中国坚持扩大对外开放，为外资企业在华发展提供了良好的营商环境。与此同时，中国国内消费需求加速释放，为我们的在华业务带来商机。”如今，乐高集团在中国的员工总数已超过2000名。今年初，乐高集团宣布将对嘉兴工厂增加投资，以支持中国和亚洲地区业务增长。

　　近年来，中国数字经济发展的澎湃之势，让在华外企迎来发展新机遇。“中国以创新驱动高质量发展，这与乐高集团加速数字化转型的发展方向一致。”目前，乐高集团已在丹麦比隆和哥本哈根、英国伦敦以及中国上海成立了数字化人才中心。“位于上海的数字化人才中心拥有近60名员工。依托中国在全球领先的数字化赋能产业优势，该中心不仅能为公司储备更多本地数字化人才，还可以打造更加灵活创新的多渠道生态系统，触达更多中国消费者。”黄国强说。

　　今年3月，乐高集团发布2021年度财务报告。“中国市场的业务表现非常亮眼，销售额连年保持两位数强劲增长。”黄国强用一串数字展示了中国市场的重要性——去年，在全球新开的165家乐高品牌零售店中，超过90家在中国；中国的乐高授权专卖店总数已突破300家，构建起遍及超过85个城市的品牌零售网络。

　　“疫情给整个零售行业带来了挑战，但我们在中国的业务保持了很好的增速。乐高集团始终看好中国市场的长期发展潜力。”黄国强表示，今年乐高集团计划在中国市场继续拓展零售网络，开辟更广阔多元的下沉市场。“我们将继续加大在中国的投资，努力为中国消费者提供更好的产品和服务。”


　　《 人民日报 》（ 2022年05月06日 03 版）
(责编：胡永秋、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部