本报记者 俞懿春

日前，丹麦玩具品牌乐高集团宣布将在重庆开设一家乐高品牌旗舰店，这是继今年2月在四川成都开设品牌旗舰店之后，乐高集团在中国西部地区市场的又一举措。“在见证中国经济发展的同时，我们在中国的业务也迎来长足进步。”乐高集团高级副总裁黄国强日前在接受本报记者采访时说。

1983年，首批乐高产品正式销往中国，标志着乐高品牌进入中国市场。从2014年在上海建立中国区总部，到2016年嘉兴工厂竣工投产，乐高不断扩大在中国和亚洲市场的业务。黄国强表示：“中国坚持扩大对外开放，为外资企业在华发展提供了良好的营商环境。与此同时，中国国内消费需求加速释放，为我们的在华业务带来商机。”如今，乐高集团在中国的员工总数已超过2000名。今年初，乐高集团宣布将对嘉兴工厂增加投资，以支持中国和亚洲地区业务增长。

近年来，中国数字经济发展的澎湃之势，让在华外企迎来发展新机遇。“中国以创新驱动高质量发展，这与乐高集团加速数字化转型的发展方向一致。”目前，乐高集团已在丹麦比隆和哥本哈根、英国伦敦以及中国上海成立了数字化人才中心。“位于上海的数字化人才中心拥有近60名员工。依托中国在全球领先的数字化赋能产业优势，该中心不仅能为公司储备更多本地数字化人才，还可以打造更加灵活创新的多渠道生态系统，触达更多中国消费者。”黄国强说。

今年3月，乐高集团发布2021年度财务报告。“中国市场的业务表现非常亮眼，销售额连年保持两位数强劲增长。”黄国强用一串数字展示了中国市场的重要性——去年，在全球新开的165家乐高品牌零售店中，超过90家在中国；中国的乐高授权专卖店总数已突破300家，构建起遍及超过85个城市的品牌零售网络。

“疫情给整个零售行业带来了挑战，但我们在中国的业务保持了很好的增速。乐高集团始终看好中国市场的长期发展潜力。”黄国强表示，今年乐高集团计划在中国市场继续拓展零售网络，开辟更广阔多元的下沉市场。“我们将继续加大在中国的投资，努力为中国消费者提供更好的产品和服务。”

《 人民日报 》（ 2022年05月06日 03 版）

(责编：胡永秋、白宇)