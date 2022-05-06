张 健

欧洲的战略自主努力一直遭到美国或明或暗的掣肘和反对。俄乌冲突既凸显了欧洲欠缺战略自主的现实，也进一步表明欧洲加强战略自主的必要性

俄乌冲突打破了欧洲和平，这是美国和北约几十年来对俄实行遏制战略的恶果。北约是冷战的产物，本应在冷战结束后解散，但美国为维护其全球霸权，固守冷战思维，大搞集团政治，继续将北约作为控制欧洲、遏制俄罗斯的战略工具。卷入阵营对抗旋涡的欧洲，成为俄乌冲突后果的主要承受者之一。

俄乌冲突将严重影响欧洲经济。2008年，源于美国的国际金融危机重创欧洲，诸多欧洲国家特别是南欧国家财政赤字和债务飙升，陷入紧缩泥潭。14年后，俄乌冲突爆发以来，欧盟对俄罗斯的制裁和俄罗斯的反制裁再次对欧洲经济造成大规模冲击。欧洲多国已出现物价飞涨，欧盟在能源领域实施“脱俄”政策，增大其对价格更高的美国液化天然气的依赖，大幅增加欧洲企业生产成本，削弱欧洲工业长期竞争力，将打乱欧洲能源转型和气候政策，也将再次推升欧洲财政赤字和债务水平。危机冲击叠加其他结构性因素，欧洲经济长期前景堪忧，无论是增长率，还是经济总量，与美国的差距恐将进一步拉大。

俄乌冲突将加剧欧洲政治、社会分化。10多年来，欧洲在经济低迷的同时，社会层面和政治层面的分化、极化问题日益突出。这在很大程度上是经济状况不佳和民众生活水平下降的反应。欧洲在国际金融危机后已经失去10年，如果因为俄乌冲突再失去10年，欧洲各国社会、政治将难以承受。

俄乌冲突延续甚至扩大化将给欧洲安全带来严重风险。美国和北约正升级与俄罗斯的对抗，大幅增加军备支出，欧洲重现“铁幕”的可能性明显上升。许多欧洲国家与俄罗斯是近邻，相互间的敌意、对立和对抗很容易螺旋式上升，这对欧洲安全十分不利，既限制了欧洲自身发展，也可能因为意外、误判导致新的冲突或战争。

美国的战略目标是维护其全球霸权地位。俄乌冲突严重损害了欧洲经济和安全利益，却有利于实现美国的战略意图。欧俄能源脱钩，将让本无竞争力的美国能源快速占领欧洲市场。欧洲国家大幅增加的军费，很大一部分将流向美国，帮助提升美国军工企业的研发和生产能力，强化欧洲对美国的军事依赖。随着欧俄对立加深，美国既可借所谓安全保障进一步强化对欧洲的控制，也可借欧洲达到遏制俄罗斯的战略目标。

在应对俄乌冲突方面，美欧双方的受影响程度与战略意图明显不同。从长远角度看，欧洲需要基于自身利益处理与俄罗斯的关系，与俄进行更为积极、更有成效的对话，构建能真正实现欧洲持久和平稳定的新安全框架。这样一个新安全框架的形成，也将在很大程度上增强欧洲战略自主。欧洲的战略自主诉求早就存在，但这种努力一直遭到美国或明或暗的掣肘和反对。俄乌冲突既凸显了欧洲欠缺战略自主的现实，也进一步表明欧洲加强战略自主的必要性。

事实证明，美国推行的霸权主义、强权政治、阵营对抗，只会损害欧洲利益， 一个以联合国为核心、恪守多边主义的稳定国际体系，才真正符合欧洲利益。近年来，欧洲很多有识之士强烈认识到，美国并不是可靠的盟友。上一届美国政府奉行“美国优先”的极端利己主义政策，导致美欧关系紧张。本届美国政府对外政策变化的只是说辞，不变的是“美国优先”的实质。无论是多年来坚持的“购买美国货”条款，还是仓皇从阿富汗撤军、建立美英澳所谓三边安全伙伴关系等，都令欧洲对“美国优先”有了更多警醒。

（作者为中国现代国际关系研究院院长助理、欧洲研究所所长）

《 人民日报 》（ 2022年05月06日 03 版）

(责编：胡永秋、白宇)