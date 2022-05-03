人民网曼谷5月3日电 （记者孙广勇）“中国老挝，中国老挝，亲如一家。”几十名老挝小学生用稚嫩的童音高声朗读黑板上的字，黑板左面画的是紧紧相连的中老国旗，右面是风驰电掣的中老铁路，中间的美丽村庄正是刚刚落成的位于老挝琅勃拉邦省香恩县湄公河畔的博喔村。

“我们有了新房子、新学校、新道路。这是中国建设者给我们修建的。”名叫占迪的五年级学生深情地朗读自己的作文，这是日前北方国际合作股份有限公司承建的中国援助老挝中老铁路搬迁安居村琅勃拉邦三标段项目现场入住仪式上的感人一幕。

红色的屋顶、黄色的墙壁，一片排列整齐的二层安居楼坐落在湄公河畔的青山绿水之间。刚刚搬入新家的村民们喜气洋洋，遇到中国工程人员，就远远地竖起大拇指，孩子们在房前屋后和平整的道路边嬉戏玩耍，欢笑声在山谷中回荡。

安居村项目入住仪式上，当老挝公共工程与运输部部长荣沙瓦从中咨工程管理咨询有限公司现场管理组组长靳国锋手中接过象征搬迁入住的钥匙时，现场响起热烈的掌声。荣沙瓦说，上次我来的时候这里才刚刚开始建设，短短几个月时间，学生们已经开始在新学校里上课，百姓们已经在新的房子里开始了新的生活，大家非常开心。琅勃拉邦安居村项目的成功实施不仅改善了村民的居住环境，也为孩子们建设了漂亮的校舍，给当地百姓带来了实实在在的民生福祉，是高标准、可持续、惠民生的民生工程。

原来的博喔村，房屋破旧、道路闭塞。“以前这里还有些居民住的是草房，现在都住进了结实耐用的新房，很感激中国帮助博喔村。而且老中铁路经过我们家乡，一定会带动这里不断发展。”博喔村村长通万说。

中老铁路搬迁安居村项目是老挝铁路建设工程的重要组成部分，由中方协助在老挝北部铁路沿线各省实施，其中琅勃拉邦省香恩县博喔安居村为当地居民建设移民安置房，配备了点亮设施和数字电视、村办公室、小学、幼儿园、医务所、公共厕所等公共服务设施。项目的建成，将极大改善当地基础设施、教育医疗和生活服务条件，助力当地经济发展，提升老挝人民生活品质。

项目不仅改变了当地村民的生活，还成为老挝减贫的示范村，推动中国扶贫经验在老挝落地生根。老挝副总理宋赛说：“我们将资金用于中老铁路沿线村子的发展，并以此打造示范村，提高村民的生活水平。目前已经基本完成了南塔省及琅勃拉邦省内共3个村的项目建设。与此同时，老挝政府还稳步推进中老减贫示范合作项目，为100个村建成供水系统、通电照明系统、卫生所，安装数字电视等。中国减贫实践为世界提供了中国智慧和中国方案，老中扶贫合作一定能为老挝实现可持续发展作出巨大贡献。”

博喔村安居工程配套建了一所新学校。博喔村老师皮拉万说，“以前的教室不够用，学校条件很差，有时候下雨还漏水。这个安居村不仅住房建设规划得好，新教学楼、教室也很坚固、实用。”

在博喔村红顶黄墙崭新的小学操场，小朋友们学习中文书法，举办书画比赛，描绘对未来的憧憬，在书画比赛中表达对老中铁路、自然环境和新建安居村的喜爱。“孩子们是国家的未来，今天看到他们书画作品里处处体现老中两国人民的深厚情谊，希望孩子们在新学校里好好学习，把老中友谊世世代代传承下去。”荣沙瓦说。

孩子们还为中国叔叔表演了老挝传统节目。他们举着中老铁路的图画，举着写着“团结”的书法作品，跳起传统舞蹈，祝福中老友谊。

美丽整洁的村容、幸福快乐的人们、健康好学的孩子们，迁入新居的博喔村村民对未来、对中来铁路带来的发展充满憧憬。“我喜欢新家，新家更明亮更干净；而且不用坐船到河对岸上学了，我和伙伴们都很高兴。”五年级学生占迪说。“现在铁路经过我们的家乡，从万象通到中国，以后村子里的水果大米很容易就能运到城市。”村民苯永说。

“老挝人民一直把建成本国首条现代化铁路作为梦想，中老铁路开通运营后大大推动了物流和人流发展，加快了沿线产业布局和开发步伐，为老挝经济发展和民生改善注入新动力。博喔村就是老挝加快发展变化的一个代表性缩影，当地居民正在感受铁路建设带来的实惠。未来，中老铁路对老挝发展的带动作用将更强劲。”中国驻琅勃拉邦总领事李志工说。

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