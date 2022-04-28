据报道，英国外交大臣特拉斯近日批评中方尚未谴责俄罗斯对乌克兰的入侵。对此，外交部发言人汪文斌4月28日在例行记者会上答问时表示，他注意到英国外交大臣特拉斯女士在发表相关言论时提到了“规则”。“国际规则应当是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系准则，而不是小圈子、小集团的家法帮规。”汪文斌说，“特拉斯女士还提到了北约。冷战早已结束，北约作为冷战产物和全球最大的军事联盟，理应审时度势作出必要调整。然而北约却长期固守旧的安全观念，搞阵营对抗，沦为个别国家谋求霸权的工具。北约口口声声称自己是防御性组织，实际上却在不断制造对抗、制造事端。北约要求别国遵守国际关系基本准则，却肆意对主权国家发动战争，狂轰滥炸，导致无辜平民丧生和流离失所。”

汪文斌说，北约明明是北大西洋的军事组织，近年来却跑到亚太地区耀武扬威、挑动矛盾，北约东扩对欧洲和平稳定和长治久安的影响值得反思。“北约已经搞乱了欧洲，难道还要搞乱亚太，搞乱世界吗？至于你提到的中方在乌克兰问题上的立场，我们是一贯和明确的，我们向来根据事情本身的是非曲直作出独立自主的判断。”（记者成欣、董雪）

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