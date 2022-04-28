新华社布达佩斯4月28日电 专访：靠制裁达不到结束俄乌冲突的预期目标——访匈牙利国际问题专家莫尔迪茨

新华社记者陈浩

匈牙利约翰·冯·诺依曼大学欧亚中心研究主任莫尔迪茨·乔鲍日前接受新华社记者专访时表示，应通过谈判解决乌克兰问题，靠制裁达不到结束俄乌冲突的预期目标，还会对匈牙利等欧洲国家以及世界带来能源和粮食危机等影响。

欧盟理事会本月8日宣布对俄罗斯采取第五轮制裁，欧盟决定从8月起停止购买、进口或转运产自俄罗斯或从俄罗斯出口的煤炭及其他固体化石燃料。

莫尔迪茨对此表示，“靠制裁无济于事，还是必须进行谈判。在外交、经济、商业上完全切断与俄的关系并不是一个好的解决方案”。他还说，“显然，世界上只有一部分国家对俄实施了制裁，而另一部分国家并不参与其中”。

西方对俄罗斯实施制裁后，俄方采取多方面举措应对，包括为其出口开拓新市场，确保其经济稳定。据报道，自俄乌冲突爆发以来，印度加大俄原油进口。此外，目前卢布汇率已逐步回升至冲突前水平。而欧洲方面，由于能源价格高企引发高通胀，人们生活正受到影响，并引发对该地区整体经济发展的担忧。

在莫尔迪茨看来，期望像匈牙利这样需要大量从俄进口能源的国家在短时间内停止进口是不可行的。“我们必须明白的是，从上世纪80年代开始，匈牙利家庭的取暖方式就已改用天然气。”莫尔迪茨说，“虽然我们仍会少量使用木材和煤炭，但我们严重依赖天然气，约85%的匈家庭供暖需要来自俄的天然气。”

“因此，即使有此意愿，我们也无法在一两天内切换整个系统。这不仅关乎政治意愿，还涉及技术和可行性问题。”他补充道。

此外，莫尔迪茨表示，针对俄罗斯的制裁还可能导致世界一些地区出现粮食危机。俄是世界重要粮食出口国之一，制裁将推高小麦和其他谷物价格，并对低收入家庭造成严重打击，尤其是在非洲、亚洲和东欧国家。

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