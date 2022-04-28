新华社日内瓦4月27日电（记者刘曲）世界卫生组织27日发布公报说，近期已有11个国家报告了疑似与比利时生产的巧克力相关的沙门氏菌感染病例，被沙门氏菌污染的巧克力已销往至少113个国家和地区。

世卫组织介绍，英国3月27日向该组织报告一组沙门氏菌感染病例，调查显示，感染源可追溯到2021年12月和2022年1月意大利费列罗集团在比利时阿尔隆的工厂生产的Kinder巧克力系列产品。

世卫组织说，截至4月25日，已有比利时、法国、德国、爱尔兰、卢森堡、荷兰、挪威、西班牙、瑞典、英国和美国共11个国家报告了151例疑似与食用受污染巧克力产品有关的沙门氏菌感染病例。感染者中89%为10岁以下儿童，至少9名感染者住院。

国际食品安全官方网已于4月10日发出警报，在全球召回相关产品。世卫组织表示，在获得有关召回的全面信息之前，全球传播风险暂被评估为“中等”。

中国海关总署本月15日曾发布消费提示，提醒消费者暂停食用费列罗集团比利时阿尔隆工厂生产的4类巧克力产品。

据世卫组织介绍，沙门氏菌广泛存在于家养和野生动物中，常通过污染食物而感染人类。人感染沙门氏菌后可能出现发热、腹泻、呕吐、腹痛等症状，通常持续2至7天。大部分感染者无需特殊治疗即可自愈，但对儿童和老年人等特殊群体来说，可能出现重症甚至死亡。

世卫组织建议公众关注所在国政府提供的相关信息，在平时做好预防沙门氏菌感染的措施，如勤洗手、确保食物煮熟、彻底清洗果蔬等。

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