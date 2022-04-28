新华社德黑兰4月28日电 题：伊沙加强对话有利于排除域外霸权干扰

新华社记者高文成

伊朗外交部日前证实，伊朗与沙特阿拉伯就推动双边关系正常化举行了第五轮对话，对话“积极认真”。近一年来，这对处于断交状态的“海湾双雄”进行多轮接触，为中东国家依靠自身力量解决地区问题做出有益尝试，有利于排除域外霸权势力对中东地区事务的施压干扰。

伊朗与沙特是中东地区两大重要国家，受宗教、地缘政治等因素影响，双方长期矛盾尖锐。2016年，以逊尼派为主的沙特处死一名什叶派知名宗教人士，引发伊朗国内什叶派民众抗议，沙特驻伊朗使领馆遭抗议民众冲击，沙特宣布与伊朗断绝外交关系。

域外势力趁机干涉地区事务，挑动冲突对抗。美国在中东采取“拉一派打一派”的策略，以“亲伊朗反伊朗”“亲美反美”为标准划分阵营、挑拨矛盾，进而操纵地区事务并从中渔利。前总统特朗普执政期间，美国渲染“伊朗威胁”，向沙特等中东国家大肆兜售军火。针对美国在中东事务上的所作所为，美国智库哈得孙研究所研究员穆罕默德·阿利亚希辛辣指出：“当一个纵火狂来到你家时，那很危险。更可怕的是，纵火狂打扮成消防员”。

伊朗与沙特是隔海相望的近邻，加强对话、管控分歧，符合两国自身利益。沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼曾说，沙特与伊朗寻找可以共存的解决办法，对彼此都好。伊朗外长阿卜杜拉希扬认为，尽管在地区问题上双方有不同观点和做法，但管控分歧“符合两国利益”。两国在中东地区有重要影响力，双方加强对话沟通，不仅有利于两国自身发展，也有利于改善中东地区安全环境，推动区域内弱化阵营对抗、增进包容和解，为各方迈向共同发展打下基础。

伊朗与沙特加强对话沟通，体现了中东国家追求独立自主的意愿。今年以来，一些中东国家立足本国利益，与地区内其他国家开展理性互动。3月，叙利亚总统巴沙尔·阿萨德访问阿联酋，是2011年叙利亚危机爆发以来巴沙尔首次访问阿拉伯国家。近日，叙利亚电视剧在沙特播出，舆论认为这是为两国关系进一步缓和营造民意基础。据美国媒体报道，本轮俄乌冲突爆发后，沙特和阿联酋两国领导人都“拒接”美国总统拜登的电话。从这些事实中，人们不难感受到，中东国家不愿随美起舞，期待合作发展。

当中东尝试沿着独立自主的方向前行时，美国就慌了。看到叙利亚与阿联酋关系回暖，美国方面反应激烈，“深为失望和不安”。部分美国政客和分析人士抛出“权力真空填补论”等谬论，喋喋不休地用集团对抗的思维、霸权博弈的逻辑来解读中东地区形势的变化。美国为什么慌？其抛出的谬论对谁有利？答案不言自明。

中东是中东人的中东。中东国家和人民团结协作解决自身安全问题，独立自主探索自身发展道路，是中东实现由乱向治的正确之道。世界在发展，时代在进步。21世纪的今天，域外大国干预中东事务，屡屡伤害中东地区人民损害地区利益的局面不应再继续下去。应当把维护中东安全与发展的权力彻底交到中东人民手中，支持中东国家以团结谋和平，以自强谋稳定，以合作谋发展，真正实现中东地区的长久和平与繁荣。美国翻云覆雨、兴风作浪的那一套不得人心，注定行不通。

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