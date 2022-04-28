新华社北京4月28日电 综合新华社驻外记者报道：据乌克兰国家通讯社报道，联合国秘书长古特雷斯27日抵达乌克兰，28日将与乌总统泽连斯基和乌外长库列巴举行会谈。据克里姆林宫网站消息，俄罗斯总统普京27日说，如果有人打算从外部干预正在乌克兰进行的特别军事行动，并对俄构成无法接受的战略威胁，俄将以闪电般的速度回击。

——据乌克兰国家通讯社报道，联合国秘书长古特雷斯27日结束对俄罗斯的访问后抵达乌克兰，28日他将与乌总统泽连斯基和乌外长库列巴举行会谈。古特雷斯27日在社交媒体发文说，联合国将继续致力于扩大人道主义支持，确保乌平民从冲突地区撤离。

——据克里姆林宫网站消息，俄罗斯总统普京27日在立法委员会会议上说，如果有人打算从外部干预正在乌克兰进行的特别军事行动，并对俄构成无法接受的战略威胁，俄将以闪电般的速度回击。他说，俄罗斯拥有别人所没有的反击手段，必要时会使用它们。

——据乌克兰国际文传电讯社报道，乌克兰总统办公室顾问波多利亚克27日称，乌俄领导人会晤日期和文本尚未确定。波多利亚克表示，目前乌俄双方一方面在乌东部地区的敌对行动加剧，一方面在谈判工作小组层面继续进行磋商。

——乌克兰总统泽连斯基27日在社交媒体发文称，他当天与欧盟委员会主席冯德莱恩通话，感谢欧盟委员会取消乌克兰工农业产品出口欧盟关税和配额。双方还就欧盟向乌克兰提供进一步宏观金融援助问题以及欧盟第六轮对俄罗斯制裁措施准备情况进行讨论。据当地媒体报道，乌总理什梅加尔当天宣布，欧盟准备取消对乌克兰出口产品所征关税，为期一年。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫27日晚通报说，俄军当天摧毁乌克兰309个军事目标。自俄开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌军141架飞机、111架直升机、609架无人机、275套防空导弹系统、2616辆坦克及其他装甲车辆、297台多管火箭炮、1139门野战火炮和迫击炮、2426辆特种军用车辆。（参与记者：李东旭、李铭、耿鹏宇）

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