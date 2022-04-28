新华社北京4月28日电 外交部副部长谢锋28日以视频方式出席中国—太平洋岛国应对气候变化合作中心启用仪式并发表致辞。针对近期一些国家造谣抹黑、阻挠干预中国和所罗门群岛商签政府间安全合作框架协议，谢锋面向在线在场的太平洋岛国政要、驻华使节以及中外媒体阐明严正立场。

谢锋说，中所自主商签政府间安全合作框架协议，这是两个主权国家的神圣权利，是正常的执法安全合作，符合国际法和国际惯例。中所安全合作公开透明，不针对第三方，与所方同其他伙伴的合作以及地区现有机制并不冲突，符合所方和南太地区共同利益。这与某些国家拉小圈子，搞暗箱操作，拼凑军事集团，刺激军备竞赛，加剧核扩散风险，挑动阵营对抗，导致地区局势紧张有着本质不同和天壤之别。这些国家有什么权利对中所指手画脚？澳大利亚有什么资格对近2000公里外的所罗门群岛和万里之遥的中国划“红线”？这不是侵犯他国主权，干涉别国内政，破坏国际规则，又是什么？

谢锋说，来说是非者，正是是非人。那些造谣污蔑、诋毁抹黑、胁迫恫吓者，反而暴露了他们自己在21世纪的今天还恋恋不舍殖民迷思，明目张胆推行胁迫外交，还在挖空心思企图控制太平洋岛国，维护所谓的“势力范围”。太平洋是地区国家的共同家园，而不是谁家的“后院”或“领地”，应该是国际合作的大舞台，而不是地缘博弈的竞技场。公道自在人心。谁在维护地区和平，推动互利合作，促进共同发展，谁在谋求霸权，制造分裂，挑动对抗，太平洋岛国人民和国际社会的眼睛是雪亮的。这些国家逆历史潮流而动是自不量力，他们的企图注定不会得逞。

谢锋说，中方同太平洋岛国的交流合作，以真实亲诚为理念，以平等协商为基础，以互利共赢为原则，以共同发展为目标，不仅促进了岛国地区繁荣，增进了双方人民福祉，而且也为不同发展阶段、不同发展体量国家平等相待、合作共赢树立了榜样。行胜于言。中方与太平洋岛国发展关系、开展合作，没有私利，不谋求“势力范围”，不搞霸凌胁迫，永远是谋和平、促发展的建设性力量。

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