人民网北京4月27日电 （记者张晓东）4月26日，中白新闻交流协议签约仪式暨中白记者交流会以网络视频方式举行，中国记协副主席刘正荣与白俄罗斯记联主席安德烈·克里沃舍耶夫共同签署新闻交流合作协议。中国记协书记处书记田玉红主持活动。

今年是中白两国建交30周年，此次活动恰逢其时。正如中国驻白俄罗斯大使谢小用在致辞中所言，今天的活动必将为中白新闻交流合作带来新的发展机遇。同样期待也体现在白俄罗斯驻华大使尤里·先科发言中。他强调称，双方新闻合作协议的签署将是巩固两国联系、促进中白新闻业发展、加强两国人民相互了解采取的又一重要举措。

刘正荣与克里沃舍耶夫均表示，两国记协将以签署新闻交流协议为契机，继续深化新闻交流合作，广泛凝聚两国新闻界的共识和力量，共同推进“一带一路”记者组织合作平台建设，以更加务实和有效的举措，为推动构建中白命运共同体、开创中白共同繁荣的未来贡献力量。

据主办方介绍，活动当天签署的协议内容包括：两国记协开展互访交流、举办论坛研讨、组织记者培训、相互支持帮助等。签约仪式后，来自人民日报、新华社、中央广播电视总台、中国日报的记者代表与白俄罗斯媒体同行围绕“深化新闻交流合作 共建中白命运共同体”主题，进行了深入探讨交流。

另外，来自中国国务院新闻办公室、外交部、驻白俄大使馆和白俄罗斯议会下院、驻华大使馆、中白工业园的相关代表，与中白新闻界人士共同出席活动。

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