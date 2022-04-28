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郑泽光：推进中英绿色金融合作 助力绿色低碳发展

2022年04月28日08:59 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦4月27日电 （武一丹）4月25日，中国驻英大使郑泽光出席英国伦敦“金融城之周”2022年论坛，并发表题为《推进中英绿色金融合作 助力绿色低碳发展》的主旨演讲。

郑泽光指出，金融服务业在助力实现“净零”排放目标中扮演着重要角色。近年来，生态保护金融领域的国际实践迅速发展，绿色金融已成为国际合作重要领域。中国坚定致力于推进绿色低碳发展，为绿色金融发展提供了诸多机遇，绿色金融快速发展，展现独特优势。清洁能源、绿色金融已成为中英合作的重要领域。两国政府为各项政策和市场合作提供了广泛支持。中英双方通过中英绿色金融工作小组开展绿色“一带一路”、绿色资本市场、绿色银行和监管、ESG和可持续投资、数据披露、绿色技术和创新等领域合作，取得了丰硕成果。伦敦金融城2019年建立的中英绿色金融中心，为加强中英绿色金融合作发挥了重要的积极作用。

郑泽光表示，未来中英双方要抓住机遇，发挥各自优势，进一步深化在绿色低碳发展、碳捕获与封存等低碳技术、民用核能、海上风电及储能、低碳制氢、新能源汽车、低碳城市建设、气候投融资与绿色金融等领域双边合作。同时拓展在“一带一路”沿线国家的务实合作。中国高度重视帮助发展中国家应对气变，近年来累计安排约11亿元人民币开展南南合作，向近40个国家赠送节能和新能源产品与设备。中英双方联合发起了《“一带一路”绿色投资原则》，得到了全球金融界积极响应。随着COP27和COP15第二阶段会议日益临近，中英双方应继续加强政策协调，积极倡导、推进绿色发展与绿色金融国际合作，合力守护地球家园。

“金融城之周”论坛活动始于2010年，是各国政府、金融监管机构、金融界人士商讨全球金融服务前景与挑战的国际性年度论坛。本届论坛在伦敦金融城市政厅举行，由英国伦敦金融城政府、英国国际贸易部、英国金融城协会、英国金融协会、伦敦金融城环球金融会议中心共同主办。 

(责编：高歌、杨牧)

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