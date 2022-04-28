阿尔及利亚议会党团代表与会现场。人民网记者 王传宝摄

人民网阿尔及尔4月27日电 （记者王传宝） 中国式民主发展道路不仅在中国国内取得巨大成功，还为包括非洲国家在内的发展中国家树立了旗帜，提供了借鉴。阿尔及利亚国民议会民族解放阵线党党团主席特曼里·艾哈迈德是在27日参加“中国全国人大与非洲法语国家议会线上研讨会”后在接受记者采访时表示。

特曼里说，本届研讨会的主题是“中非立法机构的民主探索与实践”，与会代表围绕各自国家及地区的具体实践深入交换了看法，会议取得圆满成功。他说，当前国际局势正在发生剧变，世界各地的新冠疫情仍在肆虐，各国的内政、外交面临严峻挑战，一方面需要世界各国团结应对，另一方面，我们也应重视中国长期坚持的符合国情的民主发展道路，这条成功的发展道路值得借鉴。

阿国民议会国家建设运动党党团主席本赫鲁夫·卡迈勒说，民主制度在不同国家有着不同的实践，中国民主制度的建立是基于中国的国情，在具体实践上取得了成功，中国正朝着国富民强的目标不断前进。世界各国特别是发展中国可以借鉴中国的发展经验，与中国一道践行中国式的发展道路，造福于世界人民。

阿国民议会未来阵线党议会小组主席布比格·法塔赫说，阿中友好关系历史悠久，两国不仅在政治、经济、外交等领域密切合作，两国立法机构间的往来也极为密切，阿国民议会愿意与中国全国人大进一步加强交往，推动两国立法机构的合作向更深领域内发展。

全国人大与非洲法语国家议会线上研讨会26日至27日举行，本次研讨会以“中非立法机构的民主探索与实践”为主题，下设“立法体现人民意志”“监督秉持人民立场”“代表（议员）反应人民心声”和“探索符合国情的民主发展道路”四大分议题。来自22个非洲法语国家的90多位议员参加研讨会，阿尔及利亚国民议会派出六名党团主席与会。

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