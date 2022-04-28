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中国代表对联大关于安理会否决权问题决议持谨慎态度

2022年04月28日08:40 | 来源：新华网
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新华社联合国4月27日电 中国常驻联合国代表团参赞蒋华26日在联合国大会通过安理会否决权问题决议后作解释性发言，认为此项决议在实践中很可能引发程序上的困惑和混淆，目前难以确定这样的安排能否达到决议的预期目的。

联大26日通过决议，规定联大主席应在安理会一个或多个常任理事国投出否决票后10个工作日内召开联大正式会议，就投否决票所涉问题进行辩论，除非联大正就同一问题举行紧急特别会议。

蒋华说，对于常任理事国意见不一致，导致安理会在事关和平与安全的重大问题上不能采取行动的情况，中方赞成会员国在联大平台上进行讨论。同时，在安理会实际工作中，安理会不能采取行动的具体情形多种多样。联大本次通过的决议赋予联大新的授权，意味着建立一种自动触发联大召开会议的机制，这在实践中很可能引发程序上的困惑和混淆。目前难以确定这样的安排能否达到决议的预期目的。

她说，推动联大和安理会切实履行《联合国宪章》赋予的职责，有利于加强联合国系统的有效性，有利于把《联合国宪章》宗旨和原则落到实处，符合国际社会共同利益。中方愿同广大会员国一道继续为此作出不懈努力。

(责编：苏缨翔、燕勐)

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