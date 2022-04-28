新华社布鲁塞尔4月27日电（记者任珂）欧盟委员会27日说，新冠大流行尚未结束，仍须保持警惕。各成员国应加强新冠疫苗接种，并研发下一代疫苗。

欧盟委员会当天在一份声明中援引该委员会主席冯德莱恩的话说，随着欧盟应对新冠疫情的方式“从紧急模式转向更可持续的管理模式”，欧盟正在进入新冠大流行的新阶段，“然而我们必须保持警惕”。冯德莱恩说，欧盟的感染人数仍然很高，全世界仍有许多人死于新冠病毒感染。新冠变异病毒可以迅速出现和传播，欧盟需要继续密切协调应对措施。

欧盟委员会负责卫生和食品安全事务的委员基里亚基季斯当天在记者会上表示，据估计，截至目前，60%到80%的欧盟人口已感染过新冠病毒。欧盟成员国需要对新的疫情和变异病毒保持高度警惕和准备，“因为新冠大流行尚未结束”。

欧盟委员会在声明中提出一系列行动要求，以做好现阶段新冠大流行的管理工作，并为下一阶段做好准备。该委员会呼吁其成员国加强准备和应变能力，以便能够对疫情迅速做出反应。声明说，各成员国应加强新冠疫苗接种，建立综合监测系统以提高评估的可靠性，对新冠变异病毒样本继续进行有针对性的测试和测序，投资恢复医疗体系，支持研发下一代疫苗，打击疫情相关虚假信息，继续在全球范围内团结抗疫等。此外，欧盟委员会还宣布将采取行动，确保大流行期间的供应链韧性等。

(责编：苏缨翔、燕勐)