新华社联合国4月27日电 中国常驻联合国代表张军27日在安理会审议大湖地区问题时发言，呼吁国际社会帮助该地区国家应对挑战。

张军说，近期大湖地区外交互动频繁，政治互信不断巩固，区域合作更加深入，展示新的前景。与此同时，地区安全形势仍然十分脆弱，刚果（金）东部武装团伙暴力活动激增令人担忧，困扰地区和平发展的长期问题有待进一步解决。

第一，要保持对话和解的政治势头。解决地区问题需要地区国家增进互信，团结协作。国际社会应当尊重地区国家和区域组织主导权，支持其通过对话协商自主解决分歧，维护地区国家改善关系的势头。

第二，要共同维护地区和平安全。大湖地区国家在安全上相互依存、不可分割。当前形势下，刚果（金）东部地区的安全风险正在向周边国家传导、扩散。各国要坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，相互尊重主权和领土完整。

第三，要加大对非军事手段的重视和投入。消除刚果（金）和大湖地区动荡根源，不能单靠军事手段，而要采取综合措施，关键要帮助民众摆脱贫困落后，防止因贫生乱生战。

第四，要形成支持地区国家应对挑战的合力。当前，全球粮食、能源、金融挑战显著增多，经济复苏势头低迷，给地区国家带来更复杂影响，发展、人道、难民、疫情等问题的解决缺乏动力。中方将继续帮助刚果（金）将资源优势转化为发展优势，呼吁国际社会加大对地区国家的支持力度，围绕减贫、粮食安全、发展筹资、工业化等重点领域推进务实合作，实现合作共赢、共同发展。

张军说，中方将通过中国-联合国和平发展基金等渠道向联合国秘书长大湖地区特使办公室提供支持，也将继续同地区国家和区域组织加强双多边合作，支持地区国家实现和平、安全、发展的努力。

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