新华社联合国4月27日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯的副发言人哈克27日说，俄罗斯总统普京26日在与古特雷斯会谈中原则同意联合国和红十字国际委员会参与马里乌波尔亚速钢铁厂平民撤离，联合国方面积极跟进，从全球抽调专业人员为协调平民撤离作准备。

哈克在纽约联合国总部例行记者吹风会上说，联合国人道主义事务协调办公室正在从全球抽调具有相关特殊技能的人员赶赴乌克兰，组成联合国行动队。红十字国际委员会也参与协调工作。联合国方面27日分别与俄罗斯和乌克兰当局就亚速钢铁厂平民撤离执行机制进行讨论。

哈克说，将平民从亚速钢铁厂撤离宜早不宜迟，但这是极其复杂的作业，需要足够的准备时间。平民撤离具体日期还取决于联合国与俄罗斯和乌克兰当局分别协商的结果。他指出，目前的协议仍然是原则性的，联合国方面希望将协议内容细化和具体化，希望在停火的状态下安全转移平民。

俄罗斯国防部长绍伊古21日说，超过2000名武装人员被“牢牢”围困在亚速钢铁厂内，强攻需要3至4天时间。普京同日下令取消强攻亚速钢铁厂的计划，改为封锁，不让任何武装人员从中逃脱。乌克兰政府表示有包括工人、妇女和儿童在内的平民被困在亚速钢铁厂。

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