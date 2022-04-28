新华社北京4月27日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯天然气工业股份公司27日发表声明，宣布自当日起暂停向保加利亚和波兰供应天然气。乌总统办公室顾问26日表示，俄军未能在乌东部地区合围乌军。

——俄罗斯天然气工业股份公司27日发表声明说，截至26日，该公司未收到保加利亚及波兰两国的天然气公司用卢布支付的4月份天然气货款。俄方决定自27日起暂停向以上2家公司供应天然气，直至其依据相关程序完成支付。俄总统新闻秘书佩斯科夫当天对媒体表示，随着天然气付款期限临近，如果一些用户拒绝使用卢布结算，俄方不排除对其他国家断供。

——联合国世界旅游组织27日证实，在当天于西班牙马德里举行的世界旅游组织特别大会上，俄罗斯提出了退出该组织的意向。为期两天的世界旅游组织特别大会27日召开，会上主要议题之一就是讨论是否暂停俄罗斯成员国资格。

——俄罗斯外交部27日发表声明说，俄方基于对等原则决定对英国议会下议院287名议员实施个人制裁，禁止其入境俄罗斯。此外，俄外交部当天还宣布挪威驻俄大使馆3名工作人员为“不受欢迎的人”；宣布根据对等原则驱逐8名日本外交人员，限其于5月10日前离境。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫27日通报，俄方使用“口径”高精度远程海基导弹打击了乌克兰扎波罗热炼铝厂内用于存放美国和欧洲国家供应的武器与弹药的仓库。自俄开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌军141架飞机、110架直升机、607架无人机、273套防空导弹系统、2596辆坦克及其他装甲车辆、296台多管火箭炮、1134门野战火炮和迫击炮、2413辆特种军用车辆。

——乌克兰国家通讯社27日援引马里乌波尔市官员的话报道，俄军对该市亚速钢铁厂的空袭一直在进行，钢铁厂内部分区域持续发生交火。同时，市内部分地区的互联网已恢复。

——俄罗斯沃罗涅日州州长亚历山大·古谢夫27日在社交媒体上说，俄防空系统当天早晨在沃罗涅日市附近上空摧毁了一架小型无人侦察机。

——乌克兰敖德萨地区军事管理局发言人布拉丘克27日在社交媒体发文说，乌军目前牢牢掌控着靠近德涅斯特河的乌边境地区。敖德萨市议会26日在社交媒体发文说，俄军当天对敖德萨地区发起导弹袭击，位于德涅斯特河口的一处桥梁受损。

——据乌克兰国家通讯社报道，乌总统办公室顾问阿列斯托维奇26日在视频讲话中说，俄军未能在乌东部地区合围乌军，其主要力量依然集中在卢甘斯克地区的波帕斯纳亚、北顿涅茨克、鲁别日诺耶一线。在哈尔科夫州东南部伊久姆至顿涅茨克地区的斯拉维扬斯克、克拉马托尔斯克一线，俄军未能突破乌军防线。此外，俄军试图向阿夫杰耶夫卡等地推进，但未成功。

——乌克兰总统网站发布消息说，乌总统泽连斯基26日在基辅会见了到访的罗马尼亚总理丘克。泽连斯基向丘克介绍了前线战况，并表示欧盟对俄制裁应包括“真正有效的决定”，尤其是在能源领域。

——据乌克兰国家通讯社报道，乌内务部长莫纳斯特尔斯基26日视察了切尔诺贝利核电站。他表示，核电站核废料储存设施已恢复安全标准，乌专家和国民卫队士兵已返回核电站并履行各自职责。

——澳大利亚总理莫里森27日发表声明说，澳政府向乌克兰政府援助了6门M777牵引式榴弹炮及弹药，这使澳对乌防御性军事援助总额超过2.25亿澳元（1澳元约合0.71美元）。（参与记者：岳东兴、白旭、陈畅、李东旭、李铭、李奥、耿鹏宇、冯俊伟、谢宇智）

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