□ 张 红

近日，美国民主党籍联邦参议员克里斯·孔斯参加一档电视节目时称，如果美国国会不批准追加新冠肺炎疫情救助经费，数百万新冠疫苗将过期。

过期疫苗在美国不是一个新话题。早在去年9月，美国《华盛顿邮报》就曾发表文章称，“数百万疫苗即将过期，最终将被扔进垃圾桶”。美国智库布鲁金斯学会当时分析称，到2021年9月25日，美国或累计剩余5亿剂新冠疫苗。

疫苗过期，因为过剩。疫苗过剩，源自囤积。自新冠疫苗问世以来，美国高举“美国优先”大旗，囤积了远超自身实际所需的疫苗。期间，美国甚至颁布疫苗和疫苗原材料的出口禁令。

“朱门酒肉臭，路有冻死骨。”与美国大批在仓库落灰甚至过期的疫苗形成鲜明对比的是，全球范围内目前仍有约1/3的人未接种疫苗；在非洲，未接种疫苗人数占总人数的83%；在中低收入国家，只有不到半数人口接种了疫苗；占世界总人口20%的最脆弱群体很少能接种疫苗。

面对全球数以十亿计至今无法接种疫苗的各国民众，美国的“良心”不会痛吗？

疫苗过剩，与美国政客公开散布的错误言论也高度相关。疫苗阴谋论、反智主义等多种因素，导致美国民众在对待疫苗接种问题上存在严重分歧。有观点指出，如果美国联邦和地方政府未采取更多措施消除人们对疫苗的疑虑，美国反疫苗运动或将变得更普遍。支持接种疫苗者表示，现在推广接种疫苗的工作已经变得越来越困难。

美国《福布斯》杂志网站近日援引凯撒家庭基金会最新研究称，自2021年6月以来，近24万新冠肺炎死亡病例本可因及时接种新冠疫苗而免于死亡。

面对国内近100万逝去的生命，美国的“良心”不会痛吗？

疫苗是战胜疫情的最有力武器。然而，美国却将疫苗武器化、工具化。在国内，疫苗成为“党争”的工具。在是否应该接种疫苗的问题上，美国社会反复撕裂。在国际上，疫苗成为实现美国领导力的外交工具。美国以自身利益和同盟关系为标准，通过控制疫苗分配来维护领导权。同时，美国将病毒溯源政治化，并刻意贬低和诋毁他国疫苗效力，污蔑打压他国抗疫成果，阻碍国际合作抗疫。

如今，变异病毒为全球疫情防控带来更大挑战。专家认为，提高疫苗接种率、缩小全球“免疫鸿沟”，是将疫情危险降到最低的重中之重。但正如世界卫生组织全球卫生筹资大使、英国前首相戈登·布朗所说，当前距离世界卫生组织提出的全球疫苗注射率达75%的目标仍有一定距离。

疫苗是全球公共产品，发达国家肩负国际责任，应当致力于实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性。那些落灰甚至过期的疫苗，犹如“鞭子”，狠狠地抽在美国的“良心”上，但愿美国会痛！

(责编：赵欣悦、岳弘彬)