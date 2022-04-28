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占芭花开，幸福驶来（环球走笔）

张志文
2022年04月28日05:06 | 来源：人民网－人民日报
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　　老挝新年泼水节前夕，当地一对新人选择在中老铁路“澜沧号”动车组中拍摄婚纱照，记录下他们的美好时刻。
　　资料图片

　　4月是老挝各地占芭花挂满枝头之时。在刚刚过去的老挝新年泼水节，不少当地新人选择将中老铁路车站作为婚纱照的外景地。在现代化的站台和“澜沧号”列车车厢内，他们彼此执手，将幸福甜蜜的瞬间定格为永恒，别出心裁的婚纱照在老挝社交媒体上迅速走红。

　　老挝是个不乏美景的国度。在这个多山多水的内陆之国，既有气势恢宏的凯旋门和庄严高耸的塔銮，也有烟波浩渺的南俄湖和百转千回的光西瀑布，更有不胜枚举的田园美景以及别样多彩的民族风情。新人们选择以“澜沧号”列车为背景拍摄婚纱照，除了现场感受现代化交通基础设施，更有希望中老铁路为自己的小家带来好运和幸福的深层寓意。

　　老挝俗语说，“有路，就有发展机会”。曾经，老挝境内仅有一座火车站和3.5公里的铁路，搭乘火车出行的场景更多出现在邻国电视剧里。如今，全长1035公里的中老铁路不仅连通中老两国，迈出了贯通中南半岛的第一步，还将助力老挝成为东盟交通网的重要枢纽，改变老挝“陆锁国”的面貌。坐在“澜沧号”列车内，老挝旅客在家门口就能体验舒适、平稳、安全的交通工具，传统节日也因此增添了现代气息。

　　近日，中老铁路第三列“澜沧号”动车组已在老挝投入使用，为旅客出行提供了多元化的选择，越来越多的老挝人有机会乘坐火车，亲身感受中老共建“一带一路”的重要成果。假期客运需求高涨，中老铁路不断增设车票代售点并加开客运列车，但还是一票难求。过去的慢节奏生活，与中老铁路火车的高速度相融，正成为老挝人民新的生活方式。

　　累计开行跨境货物列车数百列，发送货物几十万吨……中老铁路成为中国与东盟国家间名副其实的快速物流通道，为泛亚铁路中线全面贯通起到了积极示范作用。借助中老铁路开通运营和《区域全面经济伙伴关系协定》正式生效等多重利好，老挝在地区和全球产业链上的重要性不断凸显。世界银行看好中老铁路，更看好老挝发展的光明前景，认为铁路“将为该国吸引更多投资、创造更多就业”。

　　从中老铁路万象站内熙熙攘攘的客流，不难想象铁路对老挝发展的重要价值。交通工具的巨变不仅增强了民众的幸福感和获得感，也折射出共建“一带一路”应潮流、得民心、惠民生、利天下。刚刚过去的泼水节，给老挝民众留下了不同以往的深刻印象，因为属于他们的幸福列车已经驶来。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月28日 17 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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